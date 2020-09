Decathlon przyłącza się do akcji sprzątania szlaków górskich

Decathlon powołał do życia Ruch Obrońców Gór, czyli społeczność, którą chce zmobilizować do sprzątania górskich tras. Ruszyło głosowanie, w którym wybrane zostaną szlaki do posprzątania.

20 września, pracownicy Decathlon'a, klienci sklepów oraz zaproszeni do współpracy ambasadorzy wyruszą na szlaki, by pomóc w ich porządkowaniu – pod sztandarem Ruchu Obrońców Gór. Na stronie obroncygor.decathlon.pl ruszyło głosowanie, w którym można wybrać szlaki do posprzątania. W sumie pracownicy Decathlon wraz z innymi chętnymi posprzątają pięć z nich. Swoje głosy można oddawać do 14 września. Do akcji może przyłączyć się każdy – zarówno bezpośrednio, udając się na sprzątanie szlaku (wybranego przez siebie lub wskazanego na stronie przez organizatorów), jak i pośrednio – udostępniając manifest dotyczący sprzątania gór i odpowiedzialnego zachowania na szlakach, który zostanie opublikowany na stronie projektu.

Dodatkowo, w wybranych sklepach Decathlon będzie można odebrać darmowy pakiet – worki i rękawiczki przydatne podczas sprzątania świata oraz instrukcję z informacją, gdzie bezpłatnie pozostawiać śmieci zebrane w górach i lasach. Akcję wsparła m.in. Natalię Kutyba, która nie tylko weźmie udział w sprzątaniu, ale także będzie edukować miłośników chodzenia po szlakach, jak troszczyć się o przyrodę. Pracownicy Decathlonu, którzy nie mogą się wybrać w góry, w weekend 18-20 września będą sprzątać wokół sklepów Decathlon.