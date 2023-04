Decathlon dostrzega silną potrzebę wszczęcia szerokiej dyskusji o tym, jak rozmawiać, jak sobie radzić, i jak dokonywać realnych zmian w kwestii otyłości dzieci. Dlatego właśnie marka jest oficjalnym partnerem akcji Zdrowo i Sportowo, której nadrzędnym celem w ramach kampanii na Dzień Zdrowia jest zwiększanie świadomości opiekunów dzieci co do roli aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju psycho-fizycznym dziecka. Ten ogólnopolski program jest skierowany do nauczycieli, wychowawców i trenerów dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. To także kampania skierowana do rodziców i wszystkich opiekunów dzieci. Akcja odnosi duże sukcesy – jak dotąd wzięło w niej udział 14000 nauczycieli, 7000 placówek i aż pół miliona dzieci. Bardzo istotną rolę w całym przedsięwzięciu odgrywa działająca od 2005 r. Fundacja Decathlon. Wspiera ona sprzętem sportowym szkoły, które zdecydowały się dołączyć do programu Zdrowo i Sportowo

Decathlon zachęca dzieci do aktywności fizycznej

W ramach aktywnego partnerstwa, Decathlon zachęca polskie szkoły do udziału w tym programie. Najważniejszą inicjatywą marki jest organizowanie licznych sportowych eventów, które odbywać się będą w sklepach Decathlon w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i na Śląsku. Będą one przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych uczestnikach, a ich ideą będzie zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i uprawiania sportu. Eventy te będą odbywać się w ramach Światowego Dnia Zdrowia między 14 a 26 kwietnia. Marka deklaruje, że do 2026 r. chce zmniejszyć liczbę otyłych dzieci w Polsce o połowę.