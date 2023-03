„Define your game” – ruch dla przyjemności w nowej kampanii 4F

„Jako marka 4F mamy świadomość, że w szalonym tempie dnia, regularne treningi często schodzą na drugi plan. W kampanii „Define your game” chcemy mobilizować do ruchu w każdej formie. Aktywność fizyczna jest dla wszystkich bez względu na wygląd, wiek czy predyspozycje. Eksperymentujmy, zdobywajmy nowe doświadczenia, nie skupiając się tylko na nagrodach i wynikach. Jesteśmy wsparciem dla wszystkich - od profesjonalnych sportowców po osoby, które dopiero odkrywają swoje sportowe możliwości. Sami zdefiniujmy swoją grę i znajdźmy właściwy rytm” dodaje Magda Warchoł Marketing Director 4F.

„Define your game” – ruch dla przyjemności w najnowszej kampanii 4F

W ramach kampanii marketingowej powstał spot reklamowy oraz kilkanaście krótkich form digitalowych. W materiałach video dynamiczne przebitki pokazują bohaterów w różnym wieku, uprawiających sport, w grupie lub indywidulanie. Oprócz profesjonalistów zajmujących się takimi aktywnościami jak kolarstwo szosowe czy joga są przedstawione osoby, które jeżdżą na rolkach, tańczą i traktują ruch jako formę rozrywki. Za reżyserię spotu odpowiedzialny jest Ivan Bambalin, natomiast konceptem kreatywnym i produkcją zajęła się agencja Visual Crafters. Zdjęcia stworzył Kuba Dąbrowski, a tłem do „Define your game” była miejska sceneria greckich Aten.

Formaty video będą promowane na YouTube oraz na platformach VOD. Kampania będzie mieć swoją odsłonę w mediach społecznościowych - na Instagramie, Facebooku oraz na TikToku we współpracy z influencerami. Komunikaty motywujące do ruchu pojawią się również na setkach nośników w największych aglomeracjach w Polsce: na billboardach, citylightach, plakatach oraz na nośnikach digitalowych w galeriach handlowych. Zwieńczeniem będą dwa efektowne murale z elementami UV świecącymi w ciemności - w Warszawie i Gdańsku.

„Define your game” jest wsparciem kolekcji sportowej i sportstyle’owej wiosna-lato, w której skład wchodzi m.in. odzież do treningu, jogi, biegania, trekking’u oraz beachwear. W tym sezonie w portfolio marki debiutują dwie nowe linie- ubrania do kolarstwa szosowego oraz kolarstwa górskiego (MTB). Niezależnie od dziedziny marka 4F wspiera każdą formę ruchu i inspiruje do odkrywania nowych ulubionych aktywności.