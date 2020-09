Dekada Grójec chce przyciągnąć marki, które można spotkać tylko w dużych miastach

Dekada SA przygotowuje się do kolejnej rozbudowy centrum handlowego w Grójcu. Będzie to już trzeci etap projektu. Z początkowych 5 tys. mkw. powierzchni najmu, w wyniku prowadzonych do tej pory działań inwestora przestrzeń handlowa została powiększona do ok. 9 tys. mkw. Najnowszy etap rozbudowy centrum obejmuje realizację dodatkowych blisko 5 tys. mkw. powierzchni GLA.

- Tak jak zapowiadaliśmy w ubiegłym roku, obecnie koncentrujemy się na rozwoju istniejących obiektów. Rozbudowa centrum Dekada Grójec jest jednym z naszych priorytetowych przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 r. Przygotowania przebiegają zgodnie z planem i przystępujemy do kolejnej fazy prac, związanej z uzyskiwaniem pozwoleń administracyjnych. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego parku handlowego o łącznej powierzchni kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych, przyciągającego do Grójca także tych najemców, którzy do tej pory wybierali tylko obiekty w większych miastach. Pojawią się również marki, które dotąd w ogóle nie były obecne na lokalnym rynku – mówi Aleksander Walczak, prezes Dekada SA.

- Stale analizujemy potrzeby lokalnych konsumentów i wiemy, w jakim kierunku powinniśmy rozwijać ofertę centrum. Wprowadzimy do Grójca nowe branże, które uzupełnią już istniejący obiekt. W planach na przyszłość jest otwarcie w galerii m.in. sieciowej restauracji z opcją Drive Thru czy marketu budowlanego, a także kolejnych sklepów marek typu convenience i fashion, które wcześniej nie interesowały się tak małymi miastami – mówi Michał Belta, dyrektor centrum handlowego Dekada Grójec.