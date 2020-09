Deklaracja PepsiCo: 100% energii z OZE na całym świecie do 2030 r.

Firma PepsiCo dołącza do międzynarodowej inicjatywy RE100, w wyniku której do roku 2030 wdroży projekty pozwalające na zapewnienie 100% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do zasilania własnej działalności operacyjnej na całym świecie (w Europie cel ten zostanie osiągnięty szybciej – już w 2022 roku).

Do roku 2040 energią pochodzącą z OZE zasilane będą ponadto wszystkie podmioty współpracujące z PepsiCo na zasadach franczyzy oraz znajdujące się pod zarządem osób trzecich. Według szacunków, do roku 2040 ta istotna zmiana może doprowadzić redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o około 2,5 mln ton, co jest równoznaczne z wycofaniem z użytku ponad pół miliona aut w okresie jednego roku.

Polska znajduje się w gronie dziewięciu krajów europejskich, które korzystają w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych – wszystkie cztery zakłady produkcyjne oraz biuro główne PepsiCo zasilane są energią pochodzącą głównie z farm wiatrowych.