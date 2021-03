Deli2.pl z nietypowym pomysłem na reklamę. E-delikatesy przepraszają Lidla

E-sklep Deli2.pl autorem hasła: Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia, fot. materiały prasowe TI

"Sorry Lidl…” - deklaruje sklep internetowy Deli2.pl na nowym billboardzie i na piśmie do Lidl Polska przeprasza za reklamy z hasłem „Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia”. Plakat jest tylko na jednym nośniku, bo zamieszczenia go odmówiły AMS, Clear Channel Poland i Headz Marketing Partner - czytamy na portalu wirtualnemedia.pl.

Billboard z hasłem „Sorry Lidl…”, tagiem „#zostanwdomu” i dużym logo Deli2.pl jest widoczny tylko na nośniku przy drodze z Piaseczna do Warszawy.

Bartosz Kazimierczuk, prezes Deli2.pl i kontrolującego spółkę funduszu Tower Investments, tłumaczył, że to reakcja na nadużywanie przez Lidla w komunikacji marketingowej informacji, że w jego sklepach w czasie epidemii jest bezpiecznie.

- Pojawiało się tam wiele haseł sugerujących, że Lidl w szczególny sposób dba o zdrowie swoich klientów: „Misja zdrowie”, „Staraj się unikać zatłoczonych miejsc”, „Łączymy siły w walce o zdrowsze i dłuższe życie”, „Podaruj zdrowie swoim najbliższym” - opisał reklamy Lidla. - Nasilanie takiego przekazu, nadużywanie kwestii zdrowotnych było najbardziej jaskrawe właśnie w kampaniach Lidla. Inne sieci handlowe nie miały takich kampanii, więc nie było powodu, żeby w tej kampanii prezentować ich marki - ocenił Kazimierczuk.

Fot. za Twitter

Wojtek Walczak, strategy director w agencji Plej skomentował dla naszej redakcji działania deli2.pl.

- Ani to ciekawe, ani śmieszne, ani inteligentne. Raczej tanie i żenujące. Czy zwracające uwagę? Na pewno tak, ale przede wszystkim ze względu na to jak bardzo to słaba zagrywka. Pamiętajmy, jak zaczepiasz silniejszego to miej coś w zanadrzu, bo inaczej wystawisz się albo na bycie zignorowanym, albo w najlepszym wypadku na cios zwrotny. W tym wypadku szczerze liczę na przemilczenie tej niesmacznej zaczepki pozdrawiając ego twórców.

Nasz ekspert odniósł się także do zagranicznych "zaczepnych" kampanii, jakie od lat prowadzą Burger King i McDonald's. - Firmy mają długą historię konwersacji mediowej pomiędzy sobą, a konwersacje są zazwyczaj wywoływane przez tych mniejszych czyli Burger Kinga, który jako "challenger" musi taką taktykę stosować, aby być widocznym w zalewie pieniędzy wydawanych na media przez dużo większą konkurencję. Tylko pamiętajmy, że w większości przypadków te rozmowy marek zwracają uwagę branży i samych zainteresowanych. Przeciętny konsument ma zdecydowanie dalszą perspektywą i wybiera to co zaufane, jakościowe i przede wszystkim dostępne. Te rozmowy mają swój urok, bo są zazwyczaj inteligentne i uszczypliwe, ale żartobliwy sposób - komentuje Wojtek Walczak.