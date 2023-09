Delikatesy Centrum chcą budować lojalność przez promocje

Nowa akcja promocyjna Delikatesów Centrum

Sieć marketów spożywczych Delikatesy Centrum wprowadza nową akcję promocyjną dostępną w aplikacji mobilnej. W ramach promocji ŁAppacz klienci sieci mogą codziennie skorzystać z dwóch nowych ofert. Jedna z nich dostępna jest dla wszystkich użytkowników, druga - po zrobieniu zakupów za minimum 15 zł za produkty wskazane w gazetce. Klienci będą mogli korzystać z codziennych promocji w aplikacji już od 7 września. Akcja będzie komunikowana w kampanii telewizyjnej, radiowej oraz kanałami on-line.

Budowanie lojalności przez promocje

Promocje dla użytkowników aplikacji Delikatesy Centrum to ważny element strategii realizującej oczekiwania promocyjne konsumentów. Poprzednie akcje, takie jak ZdrAPPka, Kalendarz APPwentowy, Wielkamoc Pisanek przynosiły rekordowe wyniki sprzedaży produktów. Przykładem może być trzecia edycja akcji ZdrAPPka, gdzie klienci sieci zdrapali ponad 10 milionów wirtualnych zdrapek, a ich zaangażowanie w loterię miało też przełożenie na wyniki sprzedażowe w sklepach. ŁAppacz to kolejny krok w budowaniu lojalności i zaangażowania klientów sieci za pomocą aplikacji mobilnej.

Delikatesy Centrum stawiają na rozwój aplikacji i nowe promocje, fot. mat. pras.

Coraz więcej Polaków szuka oszczędności, wybierając produkty w okazyjnych cenach. W tak trudnym dla konsumenta czasie szczególnie zależy nam na zagwarantowaniu niskich cen i atrakcyjnych promocji w Delikatesach Centrum, dlatego w ramach akcji ŁAppacz oferujemy bardzo konkurencyjne ceny na produkty ważne dla naszych klientów. Dla klientów to możliwość zaoszczędzenia na codziennych zakupach, a dla nas to kolejny krok w stronę budowania lojalności i zaangażowania naszych klientów. Aplikacja mobilna pełni tutaj kluczową rolę, ponieważ konsumenci coraz chętniej wiążą technologię ze swoimi nawykami zakupowymi - mówi Agata Szczepaniak, młodszy kierownik ds. CRM w Grupie Eurocash.

Mobilni konsumenci Delikatesów Centrum

Delikatesy Centrum konsekwentnie rozwijają swoje możliwości komunikacji z klientem, a aplikacja mobilna pozostaje efektywnym narzędziem w tym obszarze, co łączy się z trendem digitalizacji. Aplikacja Delikatesy Centrum powstała w 2018 roku i odnotowała już ponad 3 mln pobrań. Poza programem lojalnościowym Delikarta, aplikacja oferuje dodatkowe, atrakcyjne benefity dostępne wyłącznie dla jej użytkowników. Daje możliwość skorzystania ze specjalnych ofert i promocji, umożliwia dostęp do historii zakupów, a także oferuje wygodne narzędzie do tworzenia list zakupowych z możliwością sprawdzenia dostępności produktów w sklepach. Blisko połowa rejestracji do programu lojalnościowego Delikarta odbywa się z wykorzystaniem smartfonu.

Co wiemy o Delikatesach Centrum

Delikatesy Centrum to sieć kompaktowych, w większości franczyzowych supermarketów lokowanych blisko miejsc zamieszkania konsumentów. Sklepy zapewniają szeroki wybór asortymentu ze szczególnym naciskiem na produkty świeże – szeroki wybór wysokiej jakości warzyw i owoców dostarczanych codziennie, ladę serwisową znajdującą się w każdym sklepie, pieczywo dostarczane z najlepszych lokalnych piekarni. Szczególne znaczenie ma dopasowanie każdego supermarketu Delikatesy Centrum do potrzeb lokalnej społeczności w tym wybór produktów pochodzących od lokalnych wytwórców.