Delikatesy Szubryt zastąpią EuroSpar w Galerii Rzeszów

Po roku działalności zamknął się sklep EuroSpar w Galerii Rzeszów. W połowie marca 2020 zmienił on szyld z Piotra i Pawła. Teraz pojawią się w tym miejscu Delikatesy Szubryt.







Placówka działała na powierzchni 1 600 mkw., zaadaptowanej również na potrzeby bistro z przekąskami i ciepłymi daniami.

To drugi sklep EuroSPAR, który zlikwidował się w galerii handlowej w ostatnim czasie. Podobna sytuacja miała miejsce w Home Park Janki pod Warszawą.

Przeczytaj także: EuroSpar zamknął się w Home Park Janki

Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie.

Na koniec września 2020 SPAR miał w Polsce 219 placówek. Obecnie działa ich ponad 230. Oznacza to, że w pół roku przybyło 10 sklepów. Firma chce mieć docelowo 400 placówek w Polsce.

Zakłady mięsne SZUBRYT działają od 1996 roku. Do firmy należą trzy zakłady produkcyjne i sieć własnych sklepów spożywczych.