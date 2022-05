delio z kampanią promującą markę jako najszybszy supermarket online

Spoty promocyjne pojawią się w internecie i mediach społecznościowych. Opowiadają historie, które sprowadzają się do tzw. „delio moments” – chwil, w których dzięki szybkiemu i łatwemu systemowi zakupów online mamy czas dla siebie.

–Zachęcamy konsumentów do zwolnienia i zajęcia się, tym co naprawdę jest dla nich ważne. Nie muszą już sami iść do sklepu, by znaleźć produkty wysokiej jakości i w przystępnych cenach – mówi Wojciech Krok, CEO Lite e-Commerce.

Promocji w sieci towarzyszą plakaty na stołecznych ulicach i w wybranych warszawskich siłowniach.

200 zł zniżki na zakupy w delio

delio zachęca do przetestowania swojej usługi również poprzez specjalną akcję promocyjną. Użytkownicy będą mogli oszczędzić aż 200 zł. Na każde z pięciu pierwszych zamówień za minimum 100 zł otrzymają oni zniżkę w wysokości 40 zł. Dodatkowo wszyscy, którzy złożą zamówienie za co najmniej 20 zł, mogą spodziewać się darmowej dostawy. Promocja trwa do końca czerwca bieżącego roku.

Zamówienia w delio dostarczane są codziennie od 7:00 do 23:00, a użytkownik może wybrać preferowany termin odbioru swoich zakupów, nawet w ciągu godziny od złożenia zamówienia. delio wystartowało w Warszawie – właśnie poszerzyło obszar dostawy o Piaseczno, Konstancin-Jeziornę i Bemowo – jednak już wkrótce planuje rozszerzenie działalności na kolejne duże miasta, takie jak Gdańsk, Wrocław i Kraków.

Lite e-Commerce Sp. z o.o. - to spółka w Grupie Żabka odpowiedzialna za tworzenie rozwiązań e-commerce. Spółka skupia się na tworzeniu technologii, budowie produktów oraz zarządzaniu operacjami e-Commerce w ramach Grupy.