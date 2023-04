delio zachęca do zakupów niskim progiem darmowej dostawy. Bez robienia zapasów

Powodem, dla którego marnujemy żywność, jest często „kupowanie oczami”, czy dosztukowywanie koszyka, żeby osiągnąć próg darmowej dostawy. Z kampanii delio dowiemy się, że oparta na atrakcyjnych warunkach dostawa w supermarkecie online jest rozwiązaniem tej bolączki. Szczególnie, że dostawa odbywa tego samego dnia co zamówienie. Jest to ważne ze względów nie tylko środowiskowych, ale także związanych z rozsądnym planowaniem domowego budżetu.

Polscy konsumenci są przyzwyczajeni do robienia zakupów na tydzień, a czasem nawet dwa tygodnie do przodu. Kupujemy dużo i na zapas, co prowadzi do generowania zbędnych kosztów oraz marnowania żywności. Według Programu Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności w Polsce każdego roku na śmietnik trafia prawie 5 mln ton jedzenia, czyli średnio 150 kg w każdej sekundzie – mówi Kamil Bąkowski, Marketing & eCommerce Director w Lite e-Commerce, startupie odpowiedzialnym za supermarket online delio.