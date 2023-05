Designer Outlet Sosnowiec ma czytelnię. We współpracy z Mediateką

Designer Outlet Sosnowiec codziennie odwiedza kilka tysięcy osób. Planując pobyt, organizują czas dla siebie, własnej przyjemności i relaksu. Teraz oprócz zakupów, posiłku w jednej z restauracji czy spaceru wzdłuż ścieżki dydaktycznej, klienci mogą zrelaksować się w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni wypełnionej książkami. W centrum powstała darmowa biblioteczka i miejsce do wymiany książek.

Wszystkie pozycje dostępne na regałach Biblioteki/Czytelni w Designer Outlet Sosnowiec w większości pochodzą z zasobów Zagłębiowskiej Mediateki, która jest partnerem tego przedsięwzięcia. W Designer Outlet Sosnowiec, w przeciwieństwie do regularnej biblioteki, nie trzeba posiadać karty wypożyczającego, by móc korzystać ze zbiorów. Pomysł ma promować czytelnictwo, więc każdy gość centrum może swobodnie wyszukiwać ciekawostek wśród dostępnych tytułów, co więcej, może przynieść własne już przeczytane książki i zostawić w zamian za zabrane. Na półkach zaplanowano miejsce dla nawet 500 tomów.

- Bookcrossing i przestrzeń, gdzie można poczytać powstała przede z myślą o tym, by stworzyć miejsce zachęcające do sięgnięcia po książkę. Mamy nadzieję na nowo rozbudzić w gościach odwiedzających nasze centrum czerpanie przyjemności z czytania, o której na co dzień zabiegani często zapominamy. Dodatkowo chcemy zachęcić do tego, by nie wyrzucać już przeczytanych, czasem zalegających na półkach książek, często perełek literatury. To jest bardzo proste, wystarczy przy okazji zakupów przynieść je do naszego centrum i zostawić na regale. W zamian nieodpłatnie można wybrać inne pozycje z półki. Taka aktywność jest kolejną naszą cegiełką w działaniach CSR, które prowadzimy z myślą o naszych sąsiadach i najbliższym otoczeniu – mówi Elżbieta Zygmunt, Marketing Manager Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping.

Przestrzeń ulokowana jest vis-à-vis salonów Guess Accessories, Symbiosis, Lavard.