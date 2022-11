Designerski robot, ciśnieniowy ekspres do kawy – sprzęty kuchenne w Lidlu

W ofercie znajdzie się m.in. planetarny robot kuchenny marki SilverCrest, dostępny w 5 różnych wariantach kolorystycznych: błękitnym, szarym, białym, czerwonym i różowym. Doskonale nadaje się do zagniatania, mieszania i ubijania. Swoją nazwę zawdzięcza mieszadłom, które jednocześnie obracają się wokół własnej osi oraz wokół środka misy. Dzięki temu proces mieszania jest szybszy i dokładniejszy. Poza tym, w odróżnieniu od zwykłego miksera, robota nie trzeba nieustannie trzymać – gdy pracuje, można skupić się na innych czynnościach. Duża misa ma pojemność 5 litrów, wykonano ją ze stali szlachetnej. Dołączona osłona sprawia, że kremy i masy nie wydostają się na zewnątrz. Powłoka zastosowanych w urządzeniu mieszadeł zapobiega przywieraniu. Robot SilverCrest bez trudu zagniecie nawet gęste ciasto! Od czwartku, 3 listopada, do soboty, 5 listopada, będzie oferowany aż o 80 zł taniej – w okazyjnej cenie 249 zł/ 1 zestaw.

SILVERCREST Robot kuchenny planetarny, fot. mat. pras.

Kolejnymi produktami w modnych, pastelowych barwach, są zestawy 2 talerzy, 2 misek, 2 lub 4 filiżanek do espresso marki ERNESTO. Naczynia wykonano z porcelany wysokiej jakości – można je myć w zmywarce i umieszczać w kuchence mikrofalowej. Klienci będą mieli do wyboru aż 12 zestawów (24,99 zł/ 1 zestaw).

Seria pasteLOVE obejmuje także deski do krojenia marki ERNESTO: cena za dwie sztuki o wymiarach 31 x 21,5 cm lub jedną o wymiarach 38 x 26 cm wyniesie 29,99 zł. Użytecznym produktem jest również wysokiej jakości elektryczny młynek do soli i pieprzu marki SilverCrest ze zintegrowanym podświetleniem (34,99 zł/ 1 zestaw).

SILVERCREST Elektryczny młynek do soli lub pieprzu, fot. mat. pras.

ERNESTO Deska lub zestaw 2 desek do krojenia, fot. mat. pras.

Ekspres kolbowy SilverCrest

Od czwartku 3 listopada w sklepach Lidl Polska dostępny będzie także ciśnieniowy ekspres kolbowy marki SilverCrest. Pobudzające espresso, delikatne cappuccino albo caffé latte – z nim ich przygotowanie zajmie krótką chwilę. Urządzenie działa pod ciśnieniem 15 barów, ma 6 programów pozwalających przyrządzić idealny napar, wyjmowaną tackę ociekową, pojemnik na mleko o pojemności 0,7 litra oraz system regulacji ilości spienianego mleka.

SILVERCREST Ekspres do kawy ciśnieniowy kolbowy, fot. mat. pras.

W zestawie znajdują się także akcesoria: ubijaczka, która jednocześnie jest łyżką do kawy, oraz 2 różne sitka na jedną lub dwie filiżanki kawy. Dzięki panelom ze stali nierdzewnej, ekspres SilverCrest prezentuje się elegancko i profesjonalnie. Tylko od czwartku 3 listopada do soboty 5 listopada będzie dostępny w sklepach Lidl Polska w wyjątkowo atrakcyjnej cenie – 349 zł za zestaw, czyli aż o 150 zł taniej! Od niedzieli 6 listopada cena wzrośnie do 499 zł, więc warto się pospieszyć i… cieszyć doskonałą kawą każdego dnia.