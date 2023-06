Desperados Lemon 0.0% startuje z orzeźwiającą kampanią

W odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, którzy wciąż poszukują nowych smaków na różne okazje, Desperados rozwija także swoje bezalkoholowe portfolio. W tym sezonie na półki w sieci sklepów Żabka trafiły już dwa nowe warianty – Desperados After Party 0.0% Mango & Chili i Desperados After Party 0.0% Cactus & Lime. Teraz, w ramach trwającej kampanii „Bierz, co chcesz”, marka promuje także Desperadosa Lemon 0.0%, swój najpopularniejszy wariant bezalkoholowy. Niezwykle lubiany produkt w tym sezonie został jeszcze bardziej podkręcony energetycznym opakowaniem, a letni spot podkreśla orzeźwiający, cytrynowy smak piwa.

Kampania

Działania prowadzone są w telewizji, digitalu, mediach społecznościowych i kanale PR. Kampania trwa od 12 czerwca i wpisuje się w platformę „Bierz, co chcesz” z udziałem Tymka, zachęcającą do wychodzenia poza narzucone ramy oraz życia na własnych zasadach. Wciąż trwa także największa loteria konsumencka w historii Desperadosa – „Bierz, co chcesz i wygrywaj, co chcesz”. Dzięki innowacyjnemu konceptowi, uczestnicy mogą wybierać nagrody, o które zawalczą. Codziennie do zgarnięcia są imprezowe nagrody: Despe-lodówki, Despe-kurtki, Despe-pufy, głośniki JBL, vouchery Going oraz kasa. Aby mieć szansę na wygraną, należy kupić promocyjny produkt i zarejestrować kod spod kapsla lub zawleczki. Loteria trwa do 30 września.

Za kreację ATL marki, komunikację digital i w mediach społecznościowych odpowiedzialna jest agencja Artegence. Koncepcję spotu telewizyjnego przygotowała agencja Boomerang. Media zaplanował i zakupił dom mediowy Starcom. Organizatorem loterii jest G3. Działania PR prowadzi agencja HOPE.