Detal w Orlenie czerpie z innowacji - od cenówek po hot-dogi

Orlen niedawno podpisał list intencyjny o współpracy z firmą Saule Technologies, która opracowała i produkuje pierwsze na świecie etykiety zasilane światłem, czyli wykorzystujące perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne. Są one testowane w jednym ze sklepów koncernu Orlen na stacji w Warszawie. Współpraca została nawiązana dzięki programowi Skylight.

Cenówki zasilane światłem na stacjach PKN Orlen. Oszczędność czasu personelu i energii

- Etykiety cenowe Saule Technologies to pierwsze na świecie zastosowanie technologii perowskitowej. Główną korzyścią zastosowania takich etykiet jest przede wszystkim oszczędność czasu personelu oraz energii. Jest to rozwiązanie przyjazne środowisku - mówi Olga Malinkiewicz, dyrektor ds. technologii Saule Technologies.

Fot. za PKN Orlen

Cenówki zasilane światłem: Orlen może centralnie zmieniać ceny na 2 tys. stacji paliw

- Obszar sprzedaży detalicznej nieustannie szuka nowych rozwiązań mogących usprawnić pracę oraz zwiększyć sprzedaż na stacjach. Dzięki temu rozwiązaniu możemy bardzo szybko reagować na zmiany na rynku, zmieniać ceny czy uruchamiać okresowe promocje. Na razie robimy test na jednej stacji, ale proszę sobie wyobrazić, że na 2000 stacji, centralnie możemy zmieniać cenę - powiedział Adam Komarnicki, kierownik projektu, dział rozwoju produktów i usług w sieci detalicznej PKN Orlen.

- Dzięki programowi Skylight mamy ułatwiony dostęp do nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań, które będziemy wdrażać na stacjach paliw. Mamy aktualnie otwartych 9 projektów, ale cały czas pracujemy nad nowymi - dodaje.

- Dołączyliśmy do programu Skylight, ponieważ zależało nam na bardzo szybkiej komercjalizacji naszej technologii, PKN Orlen jest idealnym partnerem. Jest dużą firmą, ma wielu klientów i wiele możliwości - podsumowuje Olga Malinkiewicz.

fot. PKN Orlen

– Realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań są już na stałe wpisane w misję budowania multienergetycznego koncernu o silnej pozycji na międzynarodowym rynku. Współpraca ze spółkami technologicznymi pozwala nam budować przewagę konkurencyjną i rozwijać się zgodnie z celami strategicznymi, które zakładają m.in. wykorzystanie niskoemisyjnych technologii. Jesteśmy liderem zmiany. Po raz kolejny więc sięgamy po najnowsze rozwiązania, aby tworzyć, rozwijać i wspierać naszą nowoczesną sieć stacji paliw – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Orlen Skylight Accelerator to 11 rund

Orlen Skylight Accelerator powstał w lipcu 2021 r. PKN Orlen informował, że planowanych jest łącznie 11 rund akceleracyjnych, zaplanowanych do 2023 r.

Według koncernu accelerator "skierowany jest do młodych technologicznych spółek z Polski i zagranicy, posiadających gotowe produkty i usługi, które można wdrożyć m.in. w obszarze produkcji petrochemicznej, energetyki odnawialnej, procesów wewnętrznych, obsługi klienta czy służących rozwojowi nowych usług".

Orlen Skylight: Uruchomienie wideobot’a i usprawnienia w przygotowaniu hot-dogów

Jakie jeszcze innowacyjne projekty powstały dzięki Orlen Skylight?

Na początku czerwca pisaliśmy, że koncern usprawnia system przygotowywania hot-dogów sprzedawanych na stacjach paliw. Pomaga mu w tym specjalna aplikacja.

- W ramach tworzymy aplikację, która tworzy automatyzację nadzoru grilla rolkowego. Jest to kamera a także mały komputer, który pozwala na to, aby obraz z kamery został przeanalizowany. Na tym obrazie wykrywamy wszystkie produkty, które w danej chwili znajdują się na grillu. Pracownik stacji nie będzie musiał non-stop monitorować grilla, te informacje będą automatycznie pojawiały się w systemie na wyświetlaczu. Jest to dla nas niesamowite, że takie połączenie dwóch światów - z jednej strony informatycznego i firmy paliwowej - pozwala na digitalizację nawet takich procesów jak monitoring parówek - opowiadał Konrad Słoniewski, Veturai Automotive sp. z o.o.

W lipcu Orlen informował o uruchomieniu nowego projektu pilotażowego - usłudze wirtualnego wideobot’a. Pomaga on klientom odwiedzającym stacje paliw koncernu i zachęca do aktywacji programu "Mikroflota". Projekt będzie realizowany na 200 stacjach paliw Orlen do końca sierpnia.