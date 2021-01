Dettol rozpoczął kampanię pod hasłem Zdrowie w Twoich rękach

Fot. materiały prasowe

Kampania „Zdrowie w Twoich rękach” wystartowała 18 stycznia br. i obejmuje działania w telewizji oraz social media.

Spot telewizyjny opowiada historię dziewczynki, która na szkolnym apelu dziękuje swoim rodzicom za to, że troszczą się o nią, dbając o zdrowie jej i całej rodziny. Dzięki ich świadomym działaniom, ona uczy się, co znaczy określenie „zdrowie w swoich rękach” i włącza zasady właściwej higieny do swoich codziennych aktywności.

Za opracowanie strategii, kreację i realizację kampanii odpowiada agencja McCANN, za dobór mediów agencje OMD oraz Zenith, za produkcję – Dynamo. Spot został wyreżyserowany przez Marka Dawida. Działania PR prowadzone są przez agencję Weber Shandwick.

Dettol to marka z portfolio Reckitt Benckiser, która od ponad 80. lat wspiera rodziny w dbaniu o zdrowie w 124 krajach na całym świecie. Dziś to szeroka gama produktów do utrzymania codziennej higieny – dezynfekcji rąk i powierzchni.