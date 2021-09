DHL Express dekarbonizuje flotę w Polsce

Elektryczne vany DHL Express wyruszają na polskie drogi. Do 2025 roku 60 proc. pojazdów kurierskich będzie elektrycznych.

Do końca tego roku na polskie drogi wyjedzie 13 e-vanów. Pierwszy z nich właśnie zaczął obsługiwać trasę we Wrocławiu.

Wymiana floty związana jest z inicjatywą GoGreen, w ramach której grupa DP DHL do 2050 roku planuje zredukować emisję CO2 do zera.

Pierwszy e-samochód kurierski właśnie zaczął obsługiwać trasę we Wrocławiu. Wybrany model dla tej jednostki to Volkswagen e-Crafter, który charakteryzuje się zasięgiem 120 km, ładownością 837 kg i mocą 80 kW.

Inne modele, które dołączą jeszcze w tym roku do floty DHL Express, to Mercedes e-Sprinter z zasięgiem 130 km, ładownością 821 kg i mocą 85 kW, a także e-MAN z zasięgiem 110 km, ładownością 809 kg i mocą 77 kW. Wszystkie e-vany zostały dobrane tak, aby jak najlepiej spełniały wymagania danego obszaru dostaw ostatniej mili.

Zero emisji CO2

Wykorzystanie elektrycznych pojazdów jest jednym z działań, które przybliżają nas do osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2050 roku zgodnie z ogłoszoną strategią działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. - Stale szukamy nowych rozwiązań, które z jednej strony będą umożliwiały nam minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne, a z drugiej strony pozwolą terminowo dostarczać ekspresowe przesyłki do naszych klientów - mówi Agnieszka Łukawczyk, dyrektor ds. operacji w DHL Express.

Do 2030 roku grupa DPDHL zainwestuje łącznie 7 miliardów euro w ekologiczne rozwiązania. W związku z tym wdrażane są nie tylko e-vany, ale także elektryczne rowery dostawcze. Trwają również prace nad pierwszym elektrycznym samolotem cargo.