DHL uruchamia punkty nadań i odbioru paczek w sieci API Market

Z końcem stycznia, w sieci sklepów API Market wprowadzono usługi kurierskie DHL Parcel. Dzięki temu klienci API Market mogą odbierać i nadawać przesyłki w osiedlowych sklepach podczas codziennych zakupów.

Sklepy API Market to polska firma rodzinna, która powstała w 2011 roku. Obecnie sieć ma 24 sklepy w województwie mazowieckim, które położone są zarówno w centrach miast, jak i na terenach osiedli.

DHL ma ponad 10.000 lokalizacji odbioru i nadań paczek i dąży do lokowania punktów jak najbliżej domów swoich odbiorców, dlatego bieżące działania strategiczne obejmują nawiązywania współpracy również z mniejszymi sieciami handlowymi.

- Ponad 80 proc. mieszkańców aglomeracji miejskiej i podmiejskiej ma POP w zasięgu nie dalej niż 10 minut od swojego domu, szkoły czy pracy. Naszym celem jest stuprocentowy zasięg, dlatego sukcesywnie zagęszczamy sieć, włączając do niej nowych partnerów. Dzięki współpracy z API Market mieszkańcy Warszawy i okolic mają do dyspozycji 24 nowe lokalizacje – tłumaczy Maciej Dudek, menedżer działu sieci partnerskiej DHL Parcel.

Całość działań wdrożeniowych we współpracy z poszczególnymi podmiotami koordynuje Pointpack, integrator oraz partner technologiczny.