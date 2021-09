Diageo z przesłaniem na temat odpowiedzialnego picia alkoholu

Po ponad dekadzie od pierwszej edycji kampanii społecznej „Alkohol to odpowiedzialność. Pij rozważnie”, tym razem akcja prowadzona jest pod hasłem DrinkIQ, prowokując do dyskusji pytaniem: „Procenty to nie wszystko. Co się liczy w czasie picia alkoholu?”.

Wsparcie komunikacyjne programu świadomości społecznej DRINKiQ, marka powierzyła agencji albo albo, która odpowiada za stworzenie spójnej kampanii, opartej na intensywnych działaniach edukacyjnych.

Autorski program DRINKiQ z dedykowaną globalną platformą drinkiq.com ma na celu zwiększanie świadomości społecznej o alkoholu, w tym np. jak być odpowiedzialnym gospodarzem, jak wytłumaczyć dzieciom dlaczego nie wolno im sięgać po alkohol, jak alkohol oddziałuje na organizm, ale i w jakich sytuacjach spożywanie alkoholu jest niewskazane. Na stronie znaleźć można artykuły, quizy i poradniki.

„DrinkIQ. Procenty to nie wszystko. Co się liczy w czasie picia alkoholu?” to najnowsza odsłona kampanii DRINKiQ, zapoczątkowanej w 2010 roku pod hasłem, będącym równocześnie mottem przewodnim Diageo - „Alkohol to odpowiedzialność. Pij odpowiedzialnie”.