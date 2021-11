Dieta pudełkowa nie tylko dla mieszkańców największych miast

Diety pudełkowe to atrakcyjne rozwiązanie dla coraz większej liczby Polaków, w tym mieszkańców mniejszych miast.

Do lokalizacji, w których dostępna jest oferta Pomelo dołączyły niedawno: Lublin, Rzeszów, Zakopane, Zielona Góra, Tarnów, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Kielce, Radom oraz Nowy Sącz.

- Jeszcze kilka lat temu korzystanie z cateringu dietetycznego było uważane za przywilej najbogatszych mieszkańców największych miast. Dziś sytuacja się zmieniła: po pierwsze, koszt diety pudełkowej może pokrywać się ze średnimi miesięcznymi wydatkami na jedzenie. Po drugie, coraz więcej Polaków ze względu na pracę lub rozwój zainteresowań zwyczajnie nie ma czasu na codzienne gotowanie. Po trzecie, nasza świadomość w zakresie żywienia rośnie. Te wszystkie czynniki sprawiają, że dietą pudełkową interesuje się coraz więcej osób, wśród których są nie tylko mieszkańcy Warszawy, Krakowa, czy Wrocławia. Regularnie poszerzamy listę naszych lokalizacji, by w pewnym momencie nasz catering był dostępny w absolutnie każdym polskim mieście i miasteczku. Obecnie liczba miast, do których dowozimy nasze posiłki przekroczyła 800 — nasze najnowsze lokalizacje, to między innymi miasta znajdujące się na południu kraju oraz niedaleko wschodniej i zachodniej granicy – mówi Anna Foszer, założycielka cateringu dietetycznego Pomelo.