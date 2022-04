Digital Network: jesteśmy beneficjentami digitalizacji reklamy zewnętrznej 

W przypadku spółki zależnej Screen Network SA, sprzedaż w marcu wyniosła 3 346 mln zł i była o 95% wyższa niż przed rokiem co stanowiło 91% całości sprzedaży Digital Network. Po trzech miesiącach br., szacunkowe przychody spółki Screen Network SA wyniosły łącznie 7,834 mln zł i były o 63% wyższe rdr.

- Marzec był kolejnym miesiącem dynamicznego wzrostu przychodów, co potwierdza, że reorganizacja spółki i skoncentrowanie się na dynamicznie rosnącym rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej przynosi doskonałe efekty. Jako lider tego rynku w Polsce jesteśmy beneficjentem transformacji cyfrowej z tradycyjnych bilbordów na ekrany LED, a jak pokazuje rozwój rynku na świecie digitalizacja reklamy zewnętrznej będzie w Polsce nabierała tempa. W naszej ocenie zwiększenie udziałów reklamy cyfrowej (Digital Out Of Home) w całym rynku reklamy zewnętrznej w Polsce z obecnych 15% do 30-40% w ciągu kolejnych kilku lat wydaje się być bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że w krajach rozwiniętych udział ten przekracza już 60%. – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Digital Network.

Grupa kapitałowa Digital Network (dawne 4fun Media) w zeszłym roku uporządkowała aktywa i zdecydowała o koncentracji działalności wokół spółki Screen Network SA - lidera cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce. Cyfrowa reklama wykorzystuje ekrany LED zamiast klasycznych nośników typu bilbord. Digital Network poprzez swoją spółkę zależną Screen Network SA zarządza największą w Polsce siecią ponad 20 tysięcy ekranów reklamowych LED, docierającą codziennie z przekazem reklamowym do 6,2 mln konsumentów.

- Nasz model biznesowy polega na sprzedaży czasu reklamowego i realizowaniu kampanii marketingowych w sieci 20 tysięcy ekranów cyfrowych. Co ważne, rosnące przychody ze sprzedaży powodują wzrost utylizacji (poziomu wykorzystania) sieci, zwiększając rentowność zysku netto. Wysoka rentowność naszego modelu wynika ze stałych kosztów bezpośrednich obsługi sieci ekranów, istotnie większej pojemności sieci od obecnie zakontraktowanej oraz możliwości dalszego zwiększania przychodów bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych w rozwój infrastruktury. Świetne wyniki sprzedaży marca, w których 90% udziału stanowią przychody spółki zależnej Screen Network SA, pozwalają z optymizmem patrzeć na rozwój spółki w kolejnych miesiącach – dodaje Wojciech Bieńkowski, prezes Digital Network.

Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki sprzedaży w marcu 2022 roku miał wzrost liczby kampanii oraz wartości sprzedawanego czasu reklamowego w sieci ekranów LED, zarządzanych przez Screen Network SA. Cyfrowa reklama zewnętrzna przyciąga zainteresowanie nowych reklamodawców, w tym z sektora publicznego. To także zwiększa przychody Digital Network. Jednocześnie, mimo wojny na Ukrainie, nie zmniejsza się zainteresowanie ofertą reklamową spółki.

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. firma wypracowała przychody na poziomie 22,3 mln zł przy 12,9 mln zł EBITDA i 6,6 mln zł zysku netto.