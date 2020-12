Dimitris Raptis CEO Grupy Globalworth

Globalworth podał, że Dimitris Raptis zostaje wyłącznym dyrektorem generalnym Grupy (CEO). Ioannis Papalekas rezygnuje ze stanowiska dyrektora generalnego firmy z dniem 15 grudnia 2020 roku.

- Cieszę się, że obejmuję funkcję wyłącznego dyrektora generalnego i nie mogę się doczekać umocnienia pozycji Globalworth jako lidera rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Jestem przekonany, że sprostamy wyzwaniom, które czekają nas w 2021 roku i w kolejnych latach oraz, że będzie to czas osiągania kolejnych sukcesów. Współpracuję z Ioannisem od momentu powstania Globalworth w 2012 roku. Był wizjonerskim liderem i siłą napędową niezwykłego sukcesu Globalworth oraz autorem transformacji firmy z niewielkiego dewelopera biurowego działającego w Rumunii do największego inwestora biurowego i właściciela w regionie. Wartości takie jak szacunek, zaangażowanie, dążenie do doskonałości, koncentracja na kliencie i oddanie społeczności będą nadal filarami kultury i strategii Globalworth. Chciałbym również osobiście podziękować Ioannisowi za jego przyjaźń, rady i zaufanie na przestrzeni lat oraz życzyć mu wszystkiego najlepszego - mówi Dimitris Raptis, CEO Globalworth.