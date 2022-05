Dino, Biedronka, Eurocash - kto najlepiej poradził sobie w I kwartale

Jakie przychody osiągnęły największe podmioty na naszym rynku?

Ile sklepów mają najwięksi detaliści obecni w Polsce?

Jak w I kwartale br. kształtowała się ich sprzedaż porównywalna.

Dino Polska - 66 nowych sklepów w trzy miesiące

Kwartalne przychody ze sprzedaży Dino Polska to 3,85 mld zł, zysk netto wyniósł prawie 191,4 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł blisko 333 mln zł i był o 37,1 proc. wyższy niż w I kw. 2021 r.

W I kwartale 2022 r. sieć sklepów spożywczych Dino konsekwentnie zwiększała skalę swojej działalności, otwierając 66 nowych marketów. Ekspansja skutkowała wzrostem liczby wizyt klientów w sklepach Dino o 32 proc. w stosunku do I kw. 2021 r. oraz wzrostem obrotów o 39,6 proc., do 3,85 mld zł, przy wzroście sprzedaży sprzedaż like-for-like, czyli w sklepach istniejących od ponad roku, o 20,4 proc.

Na koniec marca sieć liczyła 1880 sklepów, osiągając w ujęciu rocznym ponad 23-procentowy wzrost powierzchni sali sprzedaży. Równocześnie zatrudnienie w Grupie Dino wzrosło w ciągu 12 miesięcy o 6,5 tys. osób, do 33,4 tys.

Dino Polska koncentruje się na dalszej dynamicznej ekspansji, z uwzględnieniem wszystkich rejonów Polski. Nakłady inwestycyjne przeznaczone na ten cel w I kwartale br. wyniosły 336 mln zł.

Biedronka - sprzedaż LfL w górę o 12 proc.

Przychody sieci Biedronka w I kwartale 2022 r. wzrosły w krajowej walucie o 15,4 proc. rdr. Sprzedaż LfL wzrosła o 12,2 proc. Przychody w euro wzrosły o 13,4 proc. do 3,8 mld euro.

Wzrost wolumenu osłabł na początku roku, ale wybuch wojny w marcu spowodował znaczący wzrost w niektórych kategoriach produktów, co powodowane było gromadzeniem zapasów, darowiznami i napływem uchodźców do Polski, a to przełożyło się na wzrost udziału Biedronki w rynku.

EBITDA Biedronki wyniosła 318 mln euro (wzrost o 11,4 proc. rdr w euro). Marża wyniosła 8,3 proc. (8,4 proc. rok wcześniej). Jeronimo Martins ocenia, że solidne wyniki sprzedaży Biedronki, wzmocnione wyższymi wolumenami, pozwoliły złagodzić znaczny wzrost kosztów, który miał miejsce w marcu.

Biedronka otworzyła w pierwszym kwartale 16 sklepów (11 netto) i przebudowała 61 lokalizacji. Na koniec marca miała 3.261 sklepów.

CAPEX Jeronimo Martins w pierwszym kwartale wyniósł 99 mln euro, wobec 78 mln euro przed rokiem.

Jeronimo Martins podtrzymało prognozy dotyczące 2022 roku, zaprezentowane w marcu. Spółka zakładała wówczas, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 850 mln euro. Plan zakłada otwarcie ok. 130 sklepów Biedronka i nowego centrum dystrybucyjnego oraz przeprowadzenie modernizacji ok. 350 placówek.

Eurocash - Arhelan podbija wyniki detalu

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Eurocash w pierwszym kwartale 2022 r. sięgnęły 6,53 mld zł i były o ponad 12 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r.

Grupa miała w I kwartale 50 mln zł straty netto. Było to mniej niż rok wcześniej, kiedy strata wyniosła 71 mln zł. Wyraźnie wyższą sprzedaż osiągnięto w każdym formacie dystrybucji segmentu hurtowego, w segmencie detalicznym sprzedaż wzrosła głównie dzięki przejęciu sieci Arhelan, zaś motorem wzrostu sprzedaży w segmencie Projekty była dalsza ekspansja Frisco i sieci Duży Ben.

Sprzedaż zewnętrzna towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie hurtowym w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 4,67 mld zł i była o 11,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA segmentu hurtowego wzrosła w omawianym okresie o 26,5 proc. r/r, do 149 mln zł.

– Potwierdzeniem silnego odbicia jest dynamika sprzedaży porównywalnej (LfL) w Cash & Carry, która ewoluowała od spadku o 12 proc. w pierwszym kwartale ubiegłego roku, do wzrostu o 14 proc. w pierwszym kwartale bieżącego roku – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Na koniec marca 2022 r. łączna liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD), będących klientami Eurocash Dystrybucja, wynosiła 5.617 placówek, natomiast organizowana przez Eurocash sieć ABC liczyła 8.720 sklepów.

Sprzedaż towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 1,66 mld zł, co oznacza wzrost o 12,4 proc. w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2021 r. O 44,8 proc. r/r, do 52 mln zł, zwiększył się natomiast zysk EBITDA tego segmentu. Rentowność EBITDA wzrosła tym samym do 3,1 proc. z 2,4 proc. przed rokiem.

Wzrost sprzedaży segmentu detalicznego to w dużej mierze efekt sfinalizowania przejęcia sieci Arhelan w listopadzie ubiegłego roku. Powiększyła ona przychody Grupy Eurocash o 141 mln zł. Ubytek sprzedaży wynikający z zamknięcia 50 sklepów własnych Delikatesy Centrum został natomiast skompensowany rosnącą sprzedażą LfL. Miało to także pozytywny wpływ na rentowność segmentu. Sklepy własne pod względem efektywności, w szczególności pod względem wartości sprzedaży na jeden metr kwadratowy sklepu, wciąż ustępują jednak placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. budowana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów liczyła 1554 sklepy, w tym 1514 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum (944 z nich to sklepy franczyzowe, a 570 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture). Segment detaliczny Grupy Eurocash obejmuje ponadto 410 saloników prasowych Inmedio.

Grupa Muszkieterów - Intermarché z miliardem zł przychodów

Po pierwszych trzech miesiącach br. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły ponad 2 mld zł. To wzrost o ponad 210 mln zł i o 12 proc. rdr. Obroty sieci Intermarché, nie licząc stacji paliw, kształtowały się na poziomie ponad miliarda zł, ze wzrostem o ponad 8 proc.LfL.

W pierwszym kwartale br. sieć Intermarché wraz ze stacjami paliw wypracowała obroty na poziomie 1,3 mld zł. Sieć pracuje nad udoskonalaniem konceptu Power. Wszystkie sklepy Intermarché po remodelingu są platformą do optymalizacji m.in. wachlarza usług i procesów operacyjnych. Bieżący rok jest również czasem wzmożonych prac nad ofertą marki własnej Intermarché oraz nową odsłoną elastycznego programu lojalnościowego.Dodatkowo, Grupa Muszkieterów niezmiennie kładzie mocny nacisk na działania w obszarze e-commerce, rozwijając usługę Intermarché Drive.

Carrefour rośnie w Polsce

W pierwszym kwartale 2022 roku Carrefour odnotował wzrost sprzedaży o 9 proc. (3,4 proc. LfL). Sprzedaż grupy wyniosła 20,2 mld euro.

Sprzedaż w Polsce to 505 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 5.5 proc. Wzrost sprzedaży LfL w Europie to tylko 0,7 proc.Grupa miała w Polsce na koniec pierwszego kwartału 2022 r. 935 sklepów (92 hipermarkety, 152 supermarkety, 682 convenience i 9 sklepów typu miękki dyskont). Na koniec 2021 r. w Polsce było 955 sklepów (91 hipermarketów, 151 supermarketów, 704 convenience i 9 dyskontów).