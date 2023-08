Dino bierze we własne ręce kontrolę nad rachunkami za prąd

W I półroczu 2023 r. Dino Polska kontynuowała montaż paneli fotowoltaicznych na dachach marketów Dino, dzięki czemu zapotrzebowanie Grupy na energię elektryczną w rosnącym stopniu jest zaspokajane z odnawialnych źródeł energii.

1840 marketów Dino ma instalacje fotowoltaiczne

Liczba marketów Dino posiadających własne instalacje fotowoltaiczne zwiększyła się z 1701 na koniec 2022 r. do 1840 na koniec czerwca 2023 r., a łączna moc paneli wzrosła do 72MW. W I półroczu 2023 r. Grupa Dino wygenerowała 33,7 GWh energii elektrycznej ze słońca, a w analogicznym okresie 2022 r. 19,1 GWh.

Dino ma umowę z Esoleo

Przypomnijmy, że w lipcu br. sieć podpisała z należącym do Grupy Polsat Plus dostawcą rozwiązań OZE nową umowę, zgodnie z którą ESOLEO wykona mikroinstalacje fotowoltaiczne na dachach kolejnych 250 sklepów DINO w całej Polsce. Dołączą one do 500 elektrowni słonecznych, które dzięki ESOLEO zasilają już supermarkety sieci w całej Polsce. Docelowo instalacji ma być jeszcze więcej.

Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu ESOLEO skomentował wtedy: „Dino to inspirujący przykład, który odpowiedzialnie, nie czekając na innych, bierze we własne ręce kontrolę nad swoimi rachunkami za prąd” dodaje.