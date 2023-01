Dino deklasuje konkurencję. Codziennie otwiera nowy sklep

Na koniec 2022 r. sieć Dino liczyła 2156 sklepów. Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 847,8 tys. mkw. wobec 710,4 tys. mkw. rok temu.

Dino otwiera rocznie ponad 300 marketów

Dino ma już 2156 sklepów. Rok temu było ich 1815.

– Skala naszej działalności rośnie w szybkim tempie. Jest to efektem przyjętego przez nas modelu biznesowego i unikalnego formatu sklepów Dino, który jesteśmy w stanie otwierać blisko miejsc zamieszkania klientów. Codziennie rano do naszych marketów trafia nowa dostawa produktów świeżych, dzięki czemu zapewniamy ich najwyższą jakość. Równocześnie staramy się prowadzić firmę w sposób efektywny i oszczędny, dzięki czemu możemy oferować naszym klientom niskie ceny i atrakcyjne promocje – mówił w listopadzie Michał Krauze, Członek Zarządu Dino Polska.

Dino: Rozwój przez pączkowanie

Dino wywodzi się z województwa wielkopolskiego, z południowo-zachodniej Polski. Tu firma otworzyła pierwszy sklep w 1999 r. oraz pierwsze centrum dystrybucyjne w 2002 r. Od samego początku realizuje przemyślaną strategię rozwoju sieci, która przede wszystkim zakłada stopniowe zwiększanie zagęszczenia sieci „na obecnych terenach”, wokół istniejących centrów dystrybucyjnych spółki. Rozwój w nowych kierunkach – wschodnich i północnych odbywa się stopniowo, przez pączkowanie. Takie podejście, nawet w obliczu bardzo szybkiej ekspansji, zapewnia wysoką efektywność operacyjną, szczególnie w obszarze logistyki.

Standardowy sklep sieci Dino fot. mat.pras.

Markety Dino są otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:301 oraz w niedziele handlowe w godzinach 8:30 do 20:00.

- Zakładamy, że w dłuższej perspektywie będziemy mieli zbliżone zagęszczenie sieci na 100 tys. mieszkańców we wszystkich regionach kraju - podaje Dino.

Nowy szef w Dino

Przypomnijmy, że niedawno Rada Nadzorcza spółki powołała Piotra Ścigałę na członka zarządu. Ścigała jest związany z Dino Polska od 2003 r. W latach 2003-2004 pełnił funkcję kierownika marketu Dino. W latach 2004-2014 pełnił funkcje kierownicze w centrali firmy odpowiadając m. in. za obszary wsparcia istniejących i nowych marketów Dino, a także za kontrolę operacyjną sklepów. W 2014 r. objął stanowisko Dyrektora Działu Kontroli, w ramach którego organizuje i nadzoruje prace szeregu działów związanych z zapewnieniem jakości i funkcjonowaniem marketów Dino oraz centrów dystrybucyjnych.

