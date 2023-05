Dino express. Czy mały format może się udać?

Dino i Biedronka - te dwie sieci sklepów są często porównywane. Obie szły do tej pory jak burza. Biedronka przy tak dużej skali (3,4 tys. placówek) nie otwiera już tak dużo jak wcześniej. Dino (2,2 tys. sklepów) ze względu na czynniki gospodarcze też postanowiło lekko przyhamować.

Gdzie jest sufit dla ich rozwoju?

Czy Dino depcze po Biedronce po piętach? Niektórzy nie mają wątpliwości, że tak. Zdaniem analityków Biedronka mniejszym formatem miała się obronić przed Dino. Czy się udało? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że Dino o mniejszym formacie myślało już ... 12 lat temu.

Mniejszy format sposobem "by urosnąć jeszcze trochę"

Jeronimo Martins zapowiedziało w 2019 r. uruchomienie w Polsce 50 sklepów w mniejszych formacie (ok. 400-500 mkw.) Jak wynika z informacji, do których dotarł portal dlahandlu.pl, do 2028 roku mniejsze sklepy sieci miały stanowić jedynie 15 proc. całej powierzchni sprzedażowej Biedronki. Mniejszy format miał być dla sieci sposobem na konkurowanie z coraz silniejszym na rynku Dino.

W 2019 r. analityk DM mBanku Piotr Bogusz uważał, że w przyszłości małe sklepy Biedronki mogłyby być poważną konkurencją dla lidera segmentu proximity, sieci Dino.

- Zapowiedziane przez sieć Biedronka 50 otwarć sklepów w nowym formacie w 2019 należałoby traktować jako pilotaż i w przypadku powodzenia projektu można oczekiwać przyśpieszenia ekspansji w kolejnych latach. Taki scenariusz mógłby zwiększyć konkurencję w segmencie supermarketów proximity i małych sklepów w średnim terminie oraz może stanowić ryzyko dla zakładanych prognoz wyników w sieci Dino - mówił wtedy Piotr Bogusz.

Dino z formatem express. Czy będzie debiut?

Czy Dino może wejść w segment małych sklepów? Pomysł sieci na biznes jest raczej prosty i od lat się nie zmienia:

Sklepy Dino cechuje jednolity format. Większość sklepów ma powierzchnię sali sprzedaży ok. 400 mkw. i jest zlokalizowana głównie w mniejszych miejscowościach, małych i średnich miastach oraz na przedmieściach dużych miast. Strategia działania Dino oparta jest na standardowym projekcie sklepu, dysponującego miejscami parkingowymi dla klientów i zaopatrywanego w każdy dzień tygodnia (z wyjątkiem niedziel) w produkty świeże. Każdy sklep oferuje klientom ok. 5 tys. pozycji asortymentowych (SKU), w większości produktów pod znanymi markami oraz z naciskiem na ofertę produktów świeżych. - podaje sieć.

Czy jest sens to zmieniać? To z pewnością pytanie do analityków i samej sieci. Dino jednak niechętnie komentuje swoje ruchy w mediach. Na nasze pytanie też nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Dino Express, fot. za UP RP

Dino na mniejszy format sklepu pomysł chyba miało. W 2011 roku spółka z Krotoszyna złożyła do Urzędu Patentowego wniosek o rejestrację znaku towarowego Dino Express. W 2018 r. udzielono takiego prawa, a w 2021 r. opublikowano je w WUP. Data wygaśnięcia prawa to październik 2031 r. Czas zatem jest.

Czego dotyczy znak? To m.in.: usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, przez Internet, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią artykułów spożywczych świeżych i przetworzonych.