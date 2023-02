Dino i akwizycje: Przejęcie franczyzobiorcy w 2019 r. i oddanie kontroli Tomaszowi Biernackiemu

- Skupiamy się przede wszystkim na rozwoju organicznym. Nie poszukujemy aktywnie możliwości przejęcia innych sieci, ale też nie zamykamy się na żadne rozwiązania - podaje sieć.

W przeszłości jednak doszło do fuzji. Sieć kiedyś składała w UOKiK wnioski ws. koncentracji. Przypomnijmy:

UOKiK karze Dino za przejęcie franczyzobiorcy bez zgody urzędu

21.12.2018 r. do UOKiKu trafił wniosek ws. nabycia przez Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie części mienia DOMEX-KUŚNIEREK sp.j. z siedzibą w Rydzynie. Sieć przejęła 13 średnio-powierzchniowych supermarketów typy proximity, które wcześniej funkcjonowały pod marka „Dino” i na standardach grupy „Dino”, na podstawie umowy franczyzy zawartej z Dino Polska S.A.

W styczniu 2020 r. pisaliśmy, że spółka Dino Polska przejęła część Domex-Kuśnierek bez zgody UOKiK. Urząd nałożył na spółkę karę finansową. Sankcja wyniosła 100 tys. złotych. Od decyzji spółce przysługiwało odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dino Polska i Polish Sigma Group

30.12.2016 r. Tomasz Biernacki złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie.

Koncentracja polegała na zmianie jakości sprawowanej kontroli. Wcześniej kontrola nad Dino Polska sprawowana była wspólnie przez Tomasza Biernackiego i Polish Sigma Group S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. W wyniku koncentracji kontrola nad spółką sprawowana miała być wyłącznie przez Tomasza Biernackiego.

- Koncentracja jest ściśle związana z aktualnie procedowaną ofertą publiczną nie więcej niż 4.804.000 istniejących akcji zwykłych serii A spółki Dino Polska przez Polish Sigma Group S.a.r.l. oraz ubieganiem się przez Dino Polska S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.804.000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda. W dniu 5 grudnia 2016 r. został złożony prospekt emisyjny do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. W zależności od powodzenia oferty publicznej i ilości posiadanych akcji przez Polish Sigma Gropu S.a.r.l. po przeprowadzeniu oferty publicznej może dojść do przejęcia kontroli przez Pana Tomasza Biernackiego - mogliśmy przeczytać we wniosku.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2010 roku Polish Sigma Group złożyła wniosek ws. przejęcia wspólnej kontroli nad Dino Polska Sp z o.o. w Krotoszynie, która będzie sprawowana wspólnie z Tomaszem Biernackim.

Dino: rozwój przez pączkowanie, nie akwizycje

Dino wywodzi się z województwa wielkopolskiego, z południowo-zachodniej Polski. Tu firma otworzyła pierwszy sklep w 1999 r. oraz pierwsze centrum dystrybucyjne w 2002 r. Od samego początku realizuje przemyślaną strategię rozwoju sieci, która przede wszystkim zakłada stopniowe zwiększanie zagęszczenia sieci „na obecnych terenach”, wokół istniejących centrów dystrybucyjnych spółki. Rozwój w nowych kierunkach – wschodnich i północnych odbywa się stopniowo, przez pączkowanie. Takie podejście, nawet w obliczu bardzo szybkiej ekspansji, zapewnia wysoką efektywność operacyjną, szczególnie w obszarze logistyki.

Na koniec 2022 roku sieć miała 2156 sklepów.