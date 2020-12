Dino już prawie pół roku bez prezesa

fot. materiały prasowe

W maju Szymon Piduch, w porozumieniu z zarządem i radą nadzorczą spółki Dino, złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Dino Polska S.A. oraz rezygnację z członkostwa w zarządzie. 2 lipca WZA spółki powołało Piducha w skład Rady Nadzorczej. Sieć do tej pory nie wybrała nowego prezesa.

Pracami Dino Polska kieruje trzyosobowy zarząd w składzie: Izabela Biadała – Dyrektor Operacyjno-Administracyjny, Członek Zarządu; Michał Krauze – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, Michał Muskała – Dyrektor Inwestycji, Członek Zarządu.

Firma nie udziela informacji, czemu stanowisko prezesa wciąż jest wolne. Możliwe, że fotel prezesa zajmie osoba z obecnego zarządu.

Dino to ogólnopolska sieć średniej wielkości marketów spożywczych. rDino jest jedną z najszybciej rosnących sieci na całym rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce i na koniec września 2020 r. obejmowała 1 371 sklepów na terenie całego kraju.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 7,4 mld zł, czemu towarzyszył dwucyfrowy wzrost sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL) na poziomie 13%. Spółka rok do roku odnotowała także wzrost wyniku EBITDA o 42,9% do 723 mln zł. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 roku Spółka przeznaczyła na inwestycje 681 mln zł w stosunku do 594 mln zł w odpowiednim okresie ubiegłego roku.