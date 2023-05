Dino koryguje strategię. Restrykcyjna selekcja nowych sklepów

Sieć sklepów Dino w najnowszym raporcie za pierwszy kwartał 2023 r. zdefiniowała kilka czynników, które mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na dzialalność firmy.

Zarząd Dino ocenia, że na działalność Grupy w kolejnych kwartałach 2023 r. roku będzie miało wpływ tempo otwierania nowych sklepów i towarzyszące temu nakłady inwestycyjne, na co negatywnie może wpływać wysoka inflacja w sektorze budowlanym i wysokie koszty finansowania dłużnego.

- (...) Priorytety zarządu spółki dotyczące kolejnych kwartałów obejmują prowadzenie restrykcyjnej selekcji lokalizacji pod nowe sklepy Dino w celu utrzymania inflacji kosztów budowy sklepów na możliwie najniższym poziomie, przy jednoczesnym ograniczaniu korzystania z finansowania dłużnego; Zarząd Spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r. - podaje firma.

Na koniec marca sieć Dino liczyła 2 210 marketów, o 54 więcej niż kwartał wcześniej i o 330 marketów więcej niż na koniec marca 2022 r.

Dino Polska podaje, że szczególnym czynnikiem, który może wpływać na działalność firmy w 2023 r. jest wojna w Ukrainie. Choć Dino Polska nie prowadzi działalności poza granicami Polski, nie zaopatruje się w produkty w Rosji, a produkty z Ukrainy stanowią małą część sprzedaży i tym samym, na nie stwierdza się istotnego bezpośredniego wpływu wojny na działalności spółki, to nie można wykluczyć, że w wyniku eskalacji konfliktu militarnego, jego wpływu na gospodarkę Ukrainy oraz w wyniku sankcji nałożonych na Rosję, dojdzie do zaburzeń na międzynarodowych rynkach towarów rolnych i innych surowców.

- To z kolei może zwiększać presję na wzrost kosztów produkcji żywności, które to koszty mogą być następnie przenoszone na sieci handlowe, a także może to wpłynąć na dalszy, ogólny wzrost kosztów działalności operacyjnej producentów żywności i podmiotów zajmujących się jej dystrybucją - podaje firma.