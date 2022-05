Dino nadal stawia na rozwój organiczny. Do realizacji celu brakuje 820 sklepów

Dokładnie 5 lat temu spółka Dino Polska zadebiutowała na GPW i ogłosiła swoją strategię rozwoju. W majowej prezentacji z 2017 r. firma podawała, że ma 628 sklepów zlokalizowanych głównie w zachodniej Polsce. Dziś jest to 1880 placówek.

Rozwój organiczny

Strategia Grupy Dino zakłada dalszy wzrost poprzez skoncentrowanie się na trzech kluczowych obszarach: kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów, kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL) oraz konsekwentna poprawa rentowności.

W strategii określonej w 2016 r., zarząd Dino Polska zamierzał zwiększyć liczbę posiadanych sklepów z 557 na koniec czerwca 2016 r. do ponad 1 200 sklepów do końca 2020 r. Grupa Dino konsekwentnie realizowała ten cel otwierając 123 nowe markety w 2016 r., 147 w 2017 r., 202 w 2018 r., 243 w 2019 r. i 255 w 2020 r., czemu towarzyszył wzrost powierzchni sali sprzedaży o odpowiednio: 24,4%, 23,8%, 27,3%, 25,7% i 21,4%. W efekcie cel strategiczny został przekroczony o rok wcześniej niż pierwotnie zakładano. Spółka posiadała 1218 sklepów na koniec 2019 r. i 1473 na koniec 2020 r. Na koniec 2021 r. było to 1815 sklepów. Zamiarem zarządu Dino jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu powierzchni sali sprzedaży w marketach Dino także w kolejnych latach.

Zarząd firmy mając na uwadze stosunkowo niewielki udział sieci Dino w wartości rynku handlu detalicznego żywnością w Polsce, planuje dalej wykorzystywać możliwości organicznego rozwoju sieci w obecnej formie

Historia rozwoju Dino

Dziś Grupa Dino jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów proximity w Polsce – zarówno pod względem liczby sklepów, jak i przychodów ze sprzedaży.

A jakie wydarzenia odegrały ważną rolę w historii spółki?