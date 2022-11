Dino o wojnie: Poszerzamy bazę producentów, ceny dostosowujemy do dyskontów

3 listopada spółka Dino Polska podała wyniki finansowe za trzy kwartały 2022 roku. Narastająco, po trzech kwartałach przychody sieci osiągnęły poziom 14,1 mld zł. Zysk netto po 9 miesiącach br. to blisko 804 mln zł. Jakie zagrożenia dla biznesu widzi Dino?

Czy wzrost kosztów producji żywności zostanie przerzucony na sieci handlowe?

- Szczególnym czynnikiem, który może wpływać na działalność Dino Polska jest wojna w Ukrainie. Choć Dino Polska nie prowadzi działalności poza granicami Polski i co do zasady nie zaopatruje się w produkty w Rosji i w Ukrainie, a tym samym, na Datę Raportu, nie stwierdza istotnego bezpośredniego wpływu wojny na działalność spółki, to nie można wykluczyć, że w wyniku eskalacji konfliktu militarnego, jego wpływu na gospodarkę Ukrainy oraz w wyniku sankcji nałożonych na Rosję, dojdzie do zaburzeń na międzynarodowych rynkach towarów rolnych i innych surowców. To z kolei może zwiększać presję na wzrost kosztów produkcji żywności, które to koszty mogą być następnie przenoszone na sieci handlowe, a także może to wpłynąć na dalszy, ogólny wzrost kosztów działalności operacyjnej producentów żywności i podmiotów zajmujących się jej dystrybucją - podaje Dino.

Wojna w Ukrainie: Dino poszerza bazę producentów

Ewentualny wpływ konfliktu militarnego, w kraju sąsiadującym z Polską, na nastroje polskich konsumentów, w przypadku działalności Dino Polska może być minimalizowany przez fakt, że sklepy Dino zajmują się dystrybucją żywności, czyli produktów podstawowej potrzeby. Z kolei napływ uchodźców z Ukrainy do Polski oraz korzystna charakterystyka cenowa produktów oferowanych w markach Dino mogą prowadzić do zwiększonego popytu konsumentów na te produkty.

Dino: ceny kluczowych produktów ustalane na poziomie dyskontów

- W celu przeciwdziałania ryzykom związanym z wojną w Ukrainie Dino Polska podejmuje inicjatywy ukierunkowane na poszerzanie bazy producentów żywności, z którymi współpracuje oraz na wzmacnianie relacji z dostawcami. Ponadto, w celu zapewnienia wysokiej dostępności produktów w marketach Dino, spółka stara się utrzymywać wysokie stany zapasów w swoich magazynach. Równocześnie, aby zapewnić atrakcyjność marketów Dino dla konsumentów, a tym samym by utrzymać korzystną dynamikę przychodów, ceny kilkuset kluczowych produktów są regularnie weryfikowane i ustalane na poziomie konkurencyjnym w stosunku do sieci dyskontowych - pisze daje spółka.