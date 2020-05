Dino opublikowało solidne wyniki za I kw. Sprzedaż wzrosła lfl o ponad 20 proc.

Sprzedaż, EBITDA, EBIT i zysk netto sieci Dino za I kw. 2020 r. były powyżej konsensusu PAP. Fot. materiały prasowe

Przychody ze sprzedaży Dino Polska po trzech miesiącach bieżącego roku wyniosły 2,22 mld zł i były o 42,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wzrósł o 44 proc. do 190 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 8,6 proc. Towarzyszył temu wzrost całkowitych kosztów działalności operacyjnej do 2,08 mld zł, na co częściowo wpłynęła potrzeba dostosowania Spółki – w szczególności marketów Dino, magazynów i transportu – do szczególnych warunków, w jakich przyszło funkcjonować podmiotom gospodarczym począwszy od marca bieżącego roku.

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 103,9 mln zł wobec 67 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 87,8 mln zł zysku netto. Także pozostałe wyniki i sprzedaż, zaraportowane przez Dino, były powyżej konsensusu PAP.

W I kwartale 2020 roku Dino Polska S.A. zakończyła proces inwestycyjny dotyczący uruchomienia 39 sklepów (w stosunku do 33 placówek w I kwartale 2019 roku), utrzymując dotychczasowe wysokie tempo ekspansji. Na zakończenie I kwartału 2020 roku sieć Dino tworzyło 1 257 marketów (z czego 23 czekają na otwarcie) – o 248 więcej niż przed rokiem. Równocześnie Spółka finalizowała budowę 5 centrum dystrybucyjnego w Łobzie w województwie zachodniopomorskim, które zostanie uruchomione w II kwartale bieżącego roku.

- Naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz klientom i dowiedliśmy, że wysoki poziom standaryzacji marketów Dino pozwala nam na sprawne dostosowanie się nawet do bardzo wymagających warunków rynkowych. Wszystkie nasze markety działają i obecnie standardowo są otwarte w godzinach od 6:00 do 23:00. – mówi Szymon Piduch, prezes zarządu Dino Polska S.A.

Wskaźnik sprzedaży w istniejących sklepach (like-for-like, LfL) wyniósł 20,3%, co potwierdza, że format marketów Dino dobrze odpowiada na potrzeby konsumentów. Bliska lokalizacja i szeroka paleta produktów pozwalają na komfortową i szybką realizację podstawowych zakupów spożywczych, obejmujących w szczególności produkty świeże, których udział w przychodach Dino Polska w I kwartale przekroczył 40%.

Spółka w I kwartale tego roku przeznaczyła na inwestycje 229 mln zł, co oprócz rozwoju sieci sklepów obejmowało także nakłady związane z budową 5 centrum dystrybucyjnego w Łobzie, w województwie zachodniopomorskim. Zgodnie z wcześniejszymi planami nakłady inwestycyjne Dino Polska w całym 2020 r. roku wyniosą łącznie około 950 mln zł i w większości zostaną przeznaczone na ekspansję sieci sklepów i rozwój zaplecza logistycznego.