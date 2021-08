Dino ósmą największą spółką na polskiej giełdzie

Dino to jedna z najwspanialszych giełdowych historii ostatnich lat. Kwiecień 2017 roku, Dino debiutuje na GPW z wyceną na poziomie 3,7 mld zł. Lato 2021, wycena Dino przekracza 30 mld zł - pisze bankier.pl

Spółka, o której jeszcze do niedawna mieszkańcy wielu polskich miast mogli nie słyszeć, obecnie jest ósmą największą spółką na polskiej giełdzie. Wyprzedza m.in. LPP, czyli właściciela sieci Reserved, Bank Santander Polska, Bank Pekao, CD Projekt, PGE czy Lotos..

W 2014 roku spółka ledwie przekraczała 2 mld zł obrotu, w 2020 roku przekroczyła zaś poziom 10 mld zł. Zysk w omawianym okresie wzrósł z 66 mln zł do 644 mln zł. Dino jest jedną z niewielu spółek na GPW, które rok w rok raportowały wzrost przychodów i zysków, a także ich kurs regularnie kończył kolejne lata na plusie.

Warto jednak pamiętać, że obecnej wycenie Dino towarzyszy duża wiara, że spółka utrzyma kurs szybkiego rozwoju. Widać to po wskaźniku cena/zysk, który wynosi 44,8. Średnia dla WIG-u to 13,3. Za każdą złotówkę zysku Dino płaci się zatem przeszło 3-krotnie więcej, co obrazuje nadzieję na przyszły wzrost zysków.

Całość na bankier.pl