Dino otworzyło ponad 50 nowych sklepów

Sieć Dino otworzyła od stycznia do końca marca 2023 r. 54 nowe sklepy.

Na koniec marca 2023 r. sieć liczyła 2210 sklepów wobec 1880 rok wcześniej.

Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 869,4 tys. mkw. wobec 736,7 tys. mkw. rok temu.

Spółka Dino Polska otworzyła w 2022 r. 344 nowe sklepy, wobec 343 marketów w 2021 r. Na koniec roku sieć liczyła 2156 sklepów. Ile sklepów otworzy Dino Polska w 2023 roku?

Dino ostrożniej będzie podchodzić do wyboru nowych lokalizacji

- Z większą ostrożnością niż dotychczas będziemy podchodzić do finansowania zewnętrznego w związku z wysokimi stopami procentowymi, oraz do procesu wyboru nowych lokalizacji i budowy sklepów, by minimalizować wpływ inflacji na nasze koszty rozwoju. Oczekujemy, że w 2023 roku przełoży się to na wzrost ogólnej liczby sklepów Dino o niskich kilkanaście procent - podała ostatnio spółka w liście do akcjonariuszy.

W 2022 r. w rozwój zainwestowano 1,4 mld zł, a skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych Dino Polska za ostatnich 5 lat zwiększyła się do 5,4 mld zł.

Sklepy Dino cechuje jednolity format. Typowa placówka to wolno stojący budynek, otwarty od 06.00-23.30. Większość sklepów ma ok. 400 mkw. powierzchni sali sprzedaży i jest zlokalizowana na działkach z parkingiem dla 10‒30 samochodów.

Lokalizacje sklepów Dino są starannie wybierane tak, aby znajdowały się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego bądź samochodowego.

W jakim tempie rozwija się Dino?

Grupa Dino konsekwentnie realizuje ekspansję sieci marketów Dino otwierając 123 nowe markety w 2016 r., 147 w 2017 r., 202 w 2018 r., 243 w 2019 r., 255 w 2020 r., 343 w 2021 r. i 344 w 2022 r., czemu towarzyszył wzrost powierzchni sali sprzedaży o odpowiednio: 24,4%, 23,8%, 27,3%, 25,7%, 21,4%, 23,9% i 19,3%.

W efekcie na koniec 2022 r. spółka posiadała 2156 sklepów, podczas gdy na koniec 2015 r. liczba ta wynosiła 511.