Dino przeznaczyło na świadczenia pracownicze ponad 2,1 mld zł

Rosną koszty pracownicze w Dino Polska

Wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby pracowników Grupy Dino Polska - z 32 426 na dzień 31 grudnia 2021 r. do 37 386 na dzień 31 grudnia 2022 r., w związku ze zwiększeniem skali działalności Grupy Dino Polska i związaną z tym ekspansją sieci sklepów Dino oraz rosnącą sprzedażą w istniejących sklepach (LfL) oraz ze wzrostu średniego wynagrodzenia w Grupie Dino Polska. Na koniec 2022 r. 88 proc. pracowników Grupy Dino stanowiły kobiety.



Koszty zarządu Dino Polska

Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 25,9 mln zł, czyli o 22,1 proc., do 143,2 mln zł w 2022 r. w porównaniu ze 117,3 mln zł w 2021 r. Stosunek kosztów ogólnego zarządu do przychodów ze sprzedaży wyniósł w 2022 r.

0,7 proc. i był na niższym poziomie niż w 2021 r., kiedy wyniósł 0,9 proc.

W całym 2022 roku Dino miało 19.801,6 mln zł przychodów (wzrost o 48,2 proc. rdr), 1.837,9 mln zł EBITDA (wzrost o 44,6 proc. rdr) i 1.132,1 mln zł zysku netto (Wzrost o 40,6 proc. rdr). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2022 r. 28,5 proc.

Na koniec 2022 r. Dino Polska posiadała 2156 sklepów.

System wynagradzania w Dino Polska

System wynagradzania w Dino Polska obejmuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne wynikające z systemu motywacyjnego. Spółka podaje, że „wynagrodzenie stałe, wypłacane w cyklach miesięcznych, ustalane jest na poziomie godziwym, zapewniającym pracownikom co najmniej bezpieczny standard życia, a spółce konkurencyjność na rynku pracy”. Część motywacyjna występuje w formie premii. Pracownicy marketów wypracowują premie finansowe, których wysokość jest pochodną zrealizowanych przez dany market planów sprzedażowych oraz poziomu strat towarowych.

Pracownikom na każdym stanowisku oferowane są takie same świadczenia pozapłacowe, jak np. ubezpieczenie na życie, dla dzieci, możliwość skorzystania z pożyczki, karnet na zajęcia sportowe czy opieka medyczna.

- Spółka dba, aby każdy pracownik miał równy dostęp do rozwoju zawodowego i otrzymywał takie same wynagrodzenie za taką samą wykonaną pracę. W poszczególnych obszarach działalności funkcjonuje wystandaryzowana siatka wynagrodzeń podstawowych, taka sama dla kobiet i mężczyzn, eliminująca problem luki płacowej. Premie i nagrody wypłacane są natomiast w zależności od zrealizowanych zadań i w związku z tym różnią się pomiędzy pracownikami. W części działalności spółka stosuje akordowy system wynagradzania pracowników. Jego zasady są takie same

dla wszystkich pracowników, natomiast wynikające z niego wynagrodzenia zależą od ilości wykonanej pracy i w związku z tym mogą się różnić pomiędzy pracownikami - czytamy w raporcie Dino za 2022 rok.