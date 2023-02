Dino sześć lat na giełdzie. Zyskami się nie dzieli

6 lat temu spółka Dino Polska zadebiutowała na GPW. Wtedy miała około 700 sklepów zlokalizowanych głównie w zachodniej Polsce. Dziś jest to prawie 2,2 tys. placówek. A jak wzrosła cena akcji? Dziś jedna kosztuje ok. 360 zł w porównaniu do ok. 35 zł na debiucie.