Dino szykuje 130 mln zł. Duża inwestycja spółki w miejscowości Bolewicko

W związku z inwestycją spółka będzie zawierała szereg umów z niezależnymi od spółki podmiotami wyspecjalizowanymi w realizacji takiej inwestycji, w tym z podmiotem, który będzie pełnił rolę generalnego wykonawcy.

Dino buduje 9. centrum dystrybucyjne

Inwestycja będzie polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu m.in. mroźni, chłodni, magazynów z kontrolowaną temperaturą, magazynu suchego oraz części socjalno-biurowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi. Planowana łączna powierzchnia magazynowa centrum dystrybucyjnego wyniesie ok. 45 tys. metrów kwadratowych.

Nowe centrum dystrybucyjne będzie kosztować Dino 130 mln zł

Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 130 mln zł (netto) i zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki. Celem nowego centrum dystrybucyjnego będzie obsługa dostaw towarów do rosnącej liczby sklepów Dino i wsparcie dalszej ekspansji geograficznej sieci. Spółka oczekuje, że zakończenie Inwestycji nastąpi w pierwszym półroczu 2024 r.

Moce logistyczne sieci Dino

Markety sieci Dino są obecnie obsługiwane przez osiem centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w Krotoszynie, Rzeszotarach, Wolborzu, Jastrowiu, Łobzie, Sierpcu, Sieroniowicach oraz w miejscowości Kaliska.

Dino rekrutuje do nowego magazynu

Sieć rozpoczęła już rekrutację do nowego centrum dystrybucyjnego. Obecnie poszukuje m.in. kierownika magazynu (dział suchy, świeży, opakowania). Od kandydata oczekuje m.in. gotowości do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania ok 2-mcy w centrum dystrybucji Krotoszyn oraz 3-mcy w innym magazynie sieci (czas szkolenia uzależniony jest od terminu otwarcia nowego centrum).

Na koniec marca sieć Dino liczyła 2 210 marketów, o 54 więcej niż kwartał wcześniej i o 330 marketów więcej niż na koniec marca 2022 r.