Dino szykuje duże inwestycje. Oferta sklepów będzie bogatsza

Realizacja strategii Grupy Dino Polska w zakresie rozwoju sieci marketów Dino, towarzyszącej jej infrastruktury logistycznej i rozbudowy mocy produkcyjnych zakładu mięsnego Agro-Rydzyna wymaga ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych.

W 2022 r. łączne nakłady inwestycyjne Grupy Dino wyniosły 1,42 mld zł.

- Planowane nakłady inwestycyjne na 2023 r. to około 1,3 mld zł, na co w głównej mierze, oprócz rozwoju sieci sklepów, złożą się wydatki na zaplecze logistyczne oraz na rozbudowę zakładu mięsnego Agro-Rydzyna i budowę mniejszego zakładu rozbioru mięsa w innym regionie Polski. Część nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną Grupy Dino oraz na zwiększenie mocy

instalacji fotowoltaicznych należących do Dino - podaje sieć w swoim raporcie.