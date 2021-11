Dino w rok zatrudniło ponad 5 tys. pracowników

Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 116,1 mln zł, czyli o 26,9%, do 547,4 mln zł w III kw. 2021 r. w porównaniu z 431,3 mln zł w III kw. 2020 r. Wzrost ten był spowodowany głównie wzrostem skali działalności Grupy Dino i związaną z tym ekspansją sieci sklepów oraz rosnącą sprzedażą w istniejących sklepach (LfL), co wiązało się z koniecznością ponoszenia większych kosztów związanych z utrzymaniem sklepów i przechowywaniem towarów.



Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 3,9 mln zł, czyli o 15,3%, do 29,3 mln zł w III kw. 2021 r. w porównaniu z 25,4 mln zł w III kw. 2020 r. Było to spowodowane głównie ekspansją sieci sklepów Dino.

Wartość podatków wzrosła

Łączne koszty według rodzaju wzrosły o 762,0 mln zł, czyli o 31,3%, do 3 192,9 mln zł w III kw. 2021 r. w porównaniu z 2 430,9 mln zł w III kw. 2020 r., głównie w rezultacie wzrostu: wartości sprzedanych towarów i materiałów (o 521,1 mln zł), kosztu świadczeń pracowniczych (o 80 mln zł) oraz zużycia materiałów i energii (o 56,2 mln zł). Wzrost ten był spowodowany głównie ekspansją sieci sklepów Dino oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci sklepów (LfL). Ponadto wartość podatków i opłat wzrosła o 50,9 mln zł do 62,2 mln zł w związku z nowym podatkiem od sprzedaży detalicznej, który wszedł w życie z początkiem 2021 r.



Koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o 80,0 mln zł, czyli o 25,6%, do 393,1 mln zł w III kw. 2021 r. w porównaniu z 313,1 mln zł w III kw. 2020 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby pracowników Grupy Dino z 24 050 na dzień 30 września 2020 r. do 29 632 na dzień 30 września 2021 r., w związku ze zwiększeniem skali działalności Grupy Dino i związaną z tym ekspansją sieci sklepów oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci sklepów (LfL) oraz, w mniejszym stopniu, ze wzrostu średniego wynagrodzenia w Grupie.



Zużycie materiałów i energii wzrosło o 56,2 mln zł, czyli o 26,4%, do 269,1 mln zł w III kw. 2021 r. w porównaniu z 212,9 mln zł w III kw. 2020 roku.



Usługi obce, które obejmowały w szczególności usługi transportowe oraz usługi serwisowe, wzrosły o 36,2 mln zł, czyli o 42,0%, do 122,4 mln zł w III kw. 2021 r. w porównaniu z 86,2 mln zł w III kw. 2020 roku.

Wzrost ten był spowodowany zwiększeniem skali działalności Grupy Dino i związaną z tym ekspansją sieci sklepów Grupy Dino oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci sklepów (LfL) oraz, w mniejszym stopniu, wzrostem cen paliw oraz niektórych usług.