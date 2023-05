Dino wciąż rośnie. Nowe sklepy i magazyn

Rośnie sprzedaż LfL Dino

Oferta sklepów Dino w połączeniu z dogodnymi lokalizacjami systematycznie przyciągają nowych klientów, co sprzyja utrzymaniu wysokiej dynamiki sprzedaży LfL (like-for-like; w sklepach istniejących od ponad roku), która konsekwentnie pozytywnie wyróżnia się na całym rynku sprzedaży detalicznej żywności w Polsce. W I kwartale sprzedaż LFL Dino wzrosła o 27,2%, po wzroście o 20,4% w analogicznym kwartale ubiegłego roku. W połączeniu z rozwojem sieci o nowe markety skutkowało to wzrostem całkowitych przychodów ze sprzedaży z 3,85 mld zł w I kw. 2022 r. do 5,54 mld zł obecnie, czyli o 43,8%.

Nakłady inwestycyjne Dino

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Dino Polska na rozwój wyniosły w I kwartale 2023 r. 311 mln zł. Zatrudnienie w Grupie Dino wzrosło do 38,1 tys. osób na koniec kwartału i było o 4,7 tys. wyższe niż rok wcześniej.

Dino: Jest zapotrzebowanie na nasze sklepy

– Ekspansja geograficzna pozostaje jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Choć w 2022 r. nieznacznie skorygowaliśmy w dół krótkoterminowe plany dotyczące wydatków inwestycyjnych, tak by lepiej przygotować firmę do funkcjonowania w bardziej wymagającym otoczeniu ekonomicznym, to zapotrzebowanie konsumentów na sklepy w formacie Dino, które widzimy przy okazji każdego nowego otwarcia utwierdza nas w przekonaniu o dużym potencjale dalszego rozwoju naszej sieci – mówi Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska.

Ruszyło 8. centrum dystrybucyjne Dino

Aby prowadzić ten rozwój w sposób zapewniający konsumentom powtarzalną i wysoką jakość świeżych produktów, w drugim kwartale bieżącego roku Dino Polska uruchomiła ósme centrum dystrybucyjne, zlokalizowane w miejscowości Kaliska, w województwie kujawsko-pomorskim. Rozbudowa zaplecza magazynowego umożliwia firmie także zwiększenie zakresu współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami rolnymi i producentami żywności, dla których produktów sieć Dino chętnie staje się preferowanym dystrybutorem.