Dino wydłuża godziny otwarcia

Markety Dino są czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 06:00 do 23:00. W niedziele handlowe będą także otwarte w godzinach od 06:00 do 23:00 - podała spółka.

Pojedyncze sklepy są otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem ich funkcjonowania do lokalnych przepisów. Szczegółowe informacje są dostępne w poszczególnych marketach Dino - informuje sieć.

Czytaj także: Dino opublikowało solidne wyniki za I kw. Sprzedaż wzrosła lfl o ponad 20 proc.