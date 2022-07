Dino, Żabka, Biedronka - ile sklepów sieci otworzyły w pandemii?

Jak wynika z poniższej tabeli większość sieci powiększała swój stan posiadania albo w ramach rozwoju organicznego, albo przejęć jak np. sieć Netto, która kupiła 301 lokalizacji Tesco, ale do końca 2021 roku zdążyła przeprowadzić rebranding 188 z nich. 50 kolejnych spółka przekształciła już w 2022 roku i do połowy br. powiększyła się do 650 placówek.

Lidl i Aldi uruchomiły po kiladziesiąt placówek w dwa lata - Lidl 83, a Aldi - 61. Wyprzedziła je sieć Stokrotka, która powiększyła się o 150 sklepów.

Na rynku franczyzowym hegemonia Żabki jest niekwestionowana. Gdy sieci przybyło 1914 placówek, jej konkurecni - Delikatesy Centrum uruchomiły 30 lokalizacji, Carrefour Express - 60, a SPAR - 74. Przy czym ta ostatnia sieć w połowie 2022 roku zmniejszyła się o 19 placówek i obecnie liczy ich 208. To efekt renegocjacji umów centrali z franczyzobiorcami.

Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja sieci Intermarche, która w dwa lata straciła dwie placówki, a w 2022 roku skurczyła się do 192 sklepów, czyli o kolejne 6 lokalizacji.

Mniej sklepów ( o 1) ma także E.Leclerc. Kosztem tej sieci powiększyła się sieć Kaufland, której przybyło w 2 lata - 10 sklepów, a w I półroczu 2022 roku - kolejne 7.

O 9 więcej lokalizacji ma także Auchan, który otwiera franczyzowe markety pod logo Moje Auchan.

Polomarket zachował stan posiadania, choć uruchamiał i modernizował placówki, ale niektóre zmuszony był zamknąć.