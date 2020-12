Dino zmierzy się z kryzysem wizerunkowym?

W grudniu br. media obiegła informacja, że ekspedientka placówki Dino Polska w Pile obsługiwała klientów w maseczce z hasłem "JBC PIS". Przedstawiciel sieci sklepów Dino podkreślił, że jeśli taka sytuacja miała miejsce, to nie odbyła się ona z inicjatywy firmy i była wbrew procedurom. Ewelina Radowicz, CEO, Head of Public Relations w agencji Pitted Cherries w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że wszyscy pracownicy powinni mieć świadomość, że ich prywatne poglądy polityczne manifestowane podczas wykonywania obowiązków mogą mieć wpływ na negatywny odbiór ich pracodawcy w oczach opinii publicznej.

- Co powinna zrobić sieć handlowa Dino, aby wyjść bez szwanku z kryzysu wizerunkowego? - Sprawa wydaje się błaha, ale jednak odbiła się szerokim echem w mediach. Wydawałoby się, że sytuacja, w której pracownik jednego z setek sklepów w całej Polsce nakłada maseczkę z wulgarnym napisem ujawniającym jego poglądy polityczne, nie spowoduje kryzysu wizerunkowego sieci handlowej Dino. Stało się jednak inaczej. Co powinna w takiej sytuacji zrobić wspomniana sieć? Przygotować oficjalną odpowiedź, która wyrazi stanowisko zarządu i trafi do mediów - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Ewelina Radowicz, CEO, Head of Public Relations w agencji Pitted Cherries.

- Żyjemy w czasach mediów społecznościowych i błyskawicznego obiegu informacji. To niestety sprawia, że wiele z naszych zachowań może rozpętać medialną burzę. Wszystko zależy od tego, czy konsumenci i dziennikarze kolokwialnie pisząc „podchwycą temat”. Na szczęście są to zazwyczaj "duże chmury", z których w konsekwencji spada "mały deszcz". Takie tematy często się pojawiają po to, aby za chwilę zniknąć - dodaje.

Przeczytaj także: Lidl otworzy kolejny sklep w Toruniu

Więcej na portalspozywczy.pl