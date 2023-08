Dino zweryfikuje strategię? Liczba sklepów na wzrosnąć o o niskich kilkanaście procent

17 sierpnia sieć Dino pokazała wyniki za pierwsze półrocze 2023 r.

Dino otwiera 62 sklepy w ciągu 3 miesięcy

W II kw. 2023 r. uruchomione zostały 62 nowe sklepy Dino. Łącznie w I półroczu 2023 r. otwartych zostało 116 nowych sklepów w stosunku do 162 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2023 r. sieć

Dino liczyła 2272 markety, o 297 więcej niż przed rokiem.

Ile Dino wydaje na pracowników?

Koszty świadczeń pracowniczych w Grupie Dino wzrosły o 314,2 mln zł, czyli o 31,0%, do 1 329,0 mln zł w I pół. 2023 r. w porównaniu z 1 014,8 mln zł w I pół. 2022 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby pracowników Grupy Dino z 34 502 na dzień 30 czerwca 2022 r. do 39 427 na dzień 30 czerwca 2023 r., w związku ze zwiększeniem skali działalności Grupy Dino i związaną z tym ekspansją sieci sklepów Dino oraz rosnącą sprzedażą w istniejących sklepach (LfL) oraz ze wzrostu średniego wynagrodzenia w Grupie Dino.

Zagrożenia sieci Dino

Zarząd Dino ocenia, że na działalność Grupy Dino do końca 2023 r. mogą mieć wpływ następujące czynniki:

- tempo otwierania nowych sklepów przez Dino Polska i towarzyszące temu nakłady inwestycyjne, na co negatywnie może wpływać wysoka inflacja w sektorze budowlanym i wysokie koszty finansowania dłużnego; priorytety zarządu spółki dotyczące kolejnych kwartałów obejmują prowadzenie restrykcyjnej selekcji lokalizacji pod nowe sklepy Dino w celu utrzymania inflacji kosztów budowy sklepów na możliwie najniższym poziomie, przy jednoczesnym ograniczaniu korzystania z finansowania dłużnego; Zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r.;

- rosnące ceny towarów i usług konsumpcyjnych, które w przypadku zbyt wysokiego tempa wzrostu mogą w negatywny sposób przekładać się na siłę nabywczą konsumentów i ich skłonność do wydawania pieniędzy, a tym samym na wartość sprzedaży w sklepach Dino;

- sytuacja makroekonomiczna w Polsce, a także wzrost wynagrodzenia minimalnego i funkcjonowanie programów socjalnych chroniących dochody rozporządzalne konsumentów i wydatki na konsumpcję, w obliczu wysokiej inflacji cen żywności;

- rosnące ceny towarów rolnych oraz rosnące koszty produkcji żywności, a tym samym wzrost cen po jakich sieci handlowe nabywają produkty od producentów żywności; ponadto wysoka inflacja wpływa także na koszty operacyjne Grupy Dino Polska i łącznie wyżej wymienione czynniki mogą wywierać presję na rentowność Grupy;

- wysokie tempo wzrostu skali działalności spółki, co powinno korzystnie przekładać się na zwiększanie efektywności działania spółki, osiąganie korzyści skali oraz na optymalizację kosztów operacyjnych, a także zwiększanie efektywności obsługi logistycznej placówek handlowych.

Grupa Dino może nie zrealizować strategii w zakresie rozwoju sieci sklepów?

Dino opisało w najnowszym raporcie zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku.

Strategia Grupy Dino zakłada m.in. dalszy wzrost poprzez kontynuację szybkiego, organicznego rozwoju sieci sklepów. Grupa podaje, że udane wdrożenie strategii rozwoju Grupy Dino zależy m.in. od warunków gospodarczych, dostępu do finansowania zewnętrznego, braku niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym, znalezienia nieruchomości na akceptowalnych warunkach handlowych, które odpowiadają wymogom stawianym przez Grupę Dino, sprawnego otwierania nowych sklepów, zatrudnienia, wyszkolenia i utrzymania personelu sklepów, a także zintegrowania nowych sklepów z siecią dostaw funkcjonującą w Grupie Dino w sposób zapewniający możliwie wysoką rentowność.

- Nawet jeżeli Grupa Dino doprowadzi do otwarcia nowych sklepów zgodnie z przyjętą strategią, nowo otwarte sklepy mogą nie osiągnąć rentowności w pierwotnie zakładanym terminie lub nie osiągnąć jej w ogóle, bądź wzrost przychodów ze sprzedaży lub przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL) może się okazać niższy niż zakładany przez zarząd, jak również Grupa Dino może być narażona na poniesienie dodatkowych nieprzewidzianych kosztów związanych z otwieraniem nowych sklepów. Ponadto, przeprowadzona przez Grupę Dino analiza poprzedzająca otwarcie danego sklepu może się okazać błędna m.in. ze względu na mniejszy niż oczekiwany ruch klientów w okolicy sklepu lub inne nieprzewidziane okoliczności. Wystąpienie wyżej wskazanych okoliczności może wywrzeć negatywny wpływ na działalność Grupy Dino, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy - podaje Dino.

Rynek, na którym Dino prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencją, a presja ze strony konkurentów może niekorzystnie wpłynąć na marżę lub na perspektywy rozwoju.