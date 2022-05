Dipy od SM Mlekpol z kampanią reklamową

Dipy śmietanowe typu crème fraiche to nowość we francuskim stylu od SM Mlekpol. Wprowadzenie ich na rynek związane jest również z działaniami marketingowymi pod hasłem „Razem smaczniej”, które mają na celu wypromowanie kategorii produktów gotowych do użycia. W ramach działań prowadzona będzie intensywna kampania display oraz digital, pojawią się także billboardy sponsorskie w telewizji.

Na sklepowych półkach Dipy od SM Mlekpol dostępne są w trzech odsłonach smakowych: