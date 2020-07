Distance najemcą Magnolia Park

Do grona najemców Magnolia Park dołączył sklep Distance. To pierwszy sklep tej sieci we Wrocławiu i 15. marka obuwnicza obecna w Magnolia Park.

Distance uruchomił sklep na parterze centrum i zajął powierzchnię 126 mkw.

W ofercie nowego sklepu znajduje się obuwie topowych marek: Adidas, Nike, New Balance, Puma, Reebok, Vans, Converse, Jordan Brand. Firma czerpie inspirację z kultu sneakersów.





W Magnolia Park funkcjonuje ponad 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów usługowych.