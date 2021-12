DJ Wika w kampanii Żabka Jush

Hasłem kampanii jest „Rób, co chcesz. Zakupy w 15 minut!” Zakres działań obejmuje kampanię digital oraz kampanię outdoor.

Działaniom w outdoorze towarzyszą 30-sekudnowe spoty, przeznaczone do Internetu oraz social mediów. Nagrania promujące usługę zostały nagrane w czterech wersjach. W każdym z nich kamera skupia się na głównym aktorze lub aktorce, którzy wykonując codzienne czynności – związane z swoim hobby lub pracą – cieszą się ekspresowymi zakupami online. Kreacja jest utrzymana w lekkim i humorystycznym stylu.

Jedną z bohaterek kampanii jest Wirginia Szmyt, znana szerszej publiczności jako DJ Wika. Jest to najstarsza didżejka w Polsce, która udowadnia, że starsze osoby doskonale mogą sprawdzić się w zawodach z definicji przeznaczonych dla młodych osób.

Aplikacja Jush działa na razie w wybranych dzielnicach Warszawy. Swoim zasięgiem obejmuje Śródmieście, Wolę, Włochy, Ochotę, Targówek, Ursynów, Pragę Północ i Południe oraz część Mokotowa i Wilanowa. Konsumenci mogą wybierać z ponad 1300 produktów, znanych również z sieci sklepów Żabka. W ofercie znajdują się świeże warzywa, owoce i pieczywo oraz napoje czy dania gotowe, także w wersji wegetariańskiej. Dostawa w ramach usługi kosztuje 3,99 zł, ale wystarczy, że wartość koszyka przekroczy 35 zł, aby była darmowa. Zamówienie można złożyć codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 7:00-23:00.

Lite e-Commerce wydłuża również swoją promocję dla nowych użytkowników. „Zgarnij nawet 100 zł” potrwa do końca roku. W jej ramach każda osoba, która zarejestrowała się w aplikacji dostanie 20 zł rabatu na pięć zamówień. Wartość koszyka musi przekraczać 40 zł. Akcja promocyjna obowiązuje do 31.12.2021 r. do godziny 22:59.

Lite e-Commerce Sp. z o.o. - to spółka w Grupie Żabka odpowiedzialna za tworzenie rozwiązań e-commerce. Spółka skupia się na tworzeniu technologii, budowie produktów oraz zarządzaniu operacjami e-Commerce w ramach Grupy.