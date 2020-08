Dla 61 proc. badanych wizyta w sklepie stacjonarnym to przyjemność

Z ankiety przeprowadzonej przez firmę konsultingową Nielsen na 30 tys. respondentach z 60 krajów. dowiadujemy się, że dla większości respondentów na świecie (61%), wizyta w sklepie spożywczym jest przyjemnym i angażującym doświadczeniem. Podobny odsetek (57%) uważa, że zakupy spożywcze w sklepie detalicznym to świetny sposób na spędzenie części dnia z rodziną.

Biznes musi pamiętać o tym, że doświadczenia online i te w świecie wirtualnym nieustannie się przeplatają, a współcześni klienci nie ograniczają się do realizacji potrzeb zakupowych do jednego kanału sprzedaży. Dlatego firmy muszą nas angażować już na wczesnym etapie zakupu. Na ścieżce zakupowej, jaką realizuje klient, znajduje się wiele punktów kontaktowych, które obejmują znalezienie sklepu, tworzenie list zakupów, sprawdzanie cen, badanie produktów, dzielenie się recenzjami oraz treściami reklamowymi w mediach społecznościowych i wreszcie – sam zakup.

– Nadeszła era handlu połączonego – powiedział Patrick Dodd, prezes pionu globalnego handlu detalicznego w firmie Nielsen. Konsumenci nie robią już zakupów wyłącznie w trybie online lub offline; raczej stosują podejście mieszane, wykorzystując kanał, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Grupą, która najchętniej robi zakupy spożywcze w sieci są Millenialsi (osoby w wieku 21-34). W tej grupie pokoleniowej kupuje w ten sposób aż 30 proc respondentów. Po przeciwnej stronie znalazły się osoby, które ukończyły 65 rok życia. Zaledwie jeden na dziesięciu seniorów wybiera uzupełnia zapasy przy pomocy internetu.

Ta forma kupowania żywności jest najmniej popularna w Europie (45%), a największym zainteresowaniem cieszy się w regionie Pacyficznej Azji i Ameryce Łacińskiej (oba 60%).

– Z internetowych rozwiązań w czasie pandemii korzystali również ci najbardziej oporni, przyzwyczajeni do tradycyjnej formy uzupełniania zapasów. Nagle okazało się, że wychodzenie z domu wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem, a zakupy trzeba przecież zrobić - twierdzi Sascha Stockem z firmy Nethansa.

– Współpracujące z nami firmy odnotowały gigantyczny wzrost zamówień na platformie Amazona, nie tylko w okresie trwania pandemii, ale również w późniejszym czasie, gdy kolejne ograniczenia zostały zdjęte, a gospodarki odmrożone – mówi CEO Nethansy. – Firmy z branż żywności ekologicznej i suplementów diety w marcu i kwietniu odnotowały wzrost zamówień o odpowiednio 700 i 500 procent w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Według naszych liczby w czerwcu sytuacja się uspokoiła, ale obroty i tak pozostały mniej więcej na poziomie o połowę wyższym niż przed lockdownem.