Dla portfela i planety Polacy coraz chętniej naprawiają elektronikę

Rosnące zainteresowanie naprawami pogwarancyjnymi nie oznacza, że na rynek trafi mniej nowej elektroniki. Ten trend wzrasta wraz z poziomem sprzedaży nowych urządzeń i to pomimo trudności w procesie produkcyjnym i logistycznym. Na rynku IT, smartfonów czy w segmencie AGD cały czas widać rosnący popyt, który nie słabnie pomimo wyższych cen nowych produktów.

Zamiast kupować, naprawić

Finanse to wciąż jeden z głównych powodów, który mobilizuje właścicieli sprzętu do naprawy w serwisie. Wielu z nich decyduje się na ten krok również dlatego, że ich świadomość na temat zmian klimatycznych zwiększyła się.



– Bardzo uważnie śledzimy rynkowe trendy. Rosnące ceny nowego sprzętu, powodują, że indywidualni klienci chętniej naprawiają uszkodzone urządzenia. Stąd decyzja o poszerzeniu oferty serwisu o urządzenia kolejnych producentów. Mamy techniczną wiedzę, którą czerpiemy bezpośrednio od producentów i to co ważne, łatwiejszy dostęp do części zamiennych – podkreśla Jan Zdebel prezes sieci sklepów Alsen.pl.



Popularność usług serwisowych doskonale widać na przykładzie inteligentnych odkurzaczy. Koszt nowego urządzenia to nawet kilka tysięcy złotych. Naprawa z wykorzystaniem części zamiennych pozwoli oszczędzić klientowi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Popularność serwisów pogwarancyjnych z pewnością będzie rosła. Wpływ na to ma nie tylko rosnąca liczba urządzeń na rynku, ale też zwiększająca się świadomość samych konsumentów i presja rządów na wydłużenie cyklu życia produktu. Efektem tych działań są zmiany w samej produkcji urządzeń.