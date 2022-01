Dla wielu marek influencerzy są comiesięcznym wydatkiem wpisanym w budżet

- Z influencerami jest dokładnie tak samo, jak od dawna z "tradycyjnymi" mediami, w których można wykupić powierzchnię reklamową, lokowanie produktu czy wspólną produkcję, w której produkt odegra określoną rolę. Samochody i alkohole pojawiające się w serii filmów o Jamesie Bondzie, bloki reklamowe przy Super Bowl, czy nasze rodzime przerwy na filmy pomiędzy reklamami na antenie Polsatu to przecież znane sposoby dotarcia do konsumentów. Że o okładkach jakże mało wyrafinowanej informacji / rozrywki jaką jest Fakt, Radio Eska czy TTV nie wspomnę - tłumaczy Wojtek Walczak.

Influencer sprzedaje

Zdaniem eksperta podobnie działa rynek influencerski, na którym powyższe mechanizmy mediowe mają swoje odzwierciedlenie i na którym znajdziemy twarze będące niczym słupy reklamowe i twarze, z którymi można nawiązać bardziej wartościową współpracę.



- Influencerzy sprzedają i są nieodłącznym elementem praktycznie każdej kampanii marketingowej. Dla wielu marek są też już comiesięcznym wydatkiem wpisanym w budżet, realizującym ciągłe działania. Patrząc na rynki azjatyckie mogą wręcz być prawdziwą bombą sprzedażową, generującą spektakularne rezultaty. Ale tutaj wszystko jest wypadkową budżetu, grupy docelowej i charakteru marki czy produktu. I tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa w szukanie odpowiednich twarzy, które takie konkretne założenia spełnią - zauważa nasz rozmówca.

I dodaje, że na tym rynku znajdą sobie miejsce osoby i zjawiska, które z założenia nie mogą i nie powinny być partnerami dla szanujących siebie i swoich konsumentów marek. - Pracując w marketingu trudno się na to obrażać, "taki mamy klimat" i on wcale nie będzie lepszy patrząc na jakość dialogu w podzielonym społeczeństwie, w którym tylko jasne stanowisko, często z założenia kontrowersyjne wzbudza uwagę, a w efekcie sprzedaje. I to się nie zmieni. Dla pokoleń wychowywanych właśnie na streamie treści z Tik Toka, Realsów czy Shortsów tradycyjne media, nawet te młode i internetowe, są już dinozaurami. Liczą się tylko te "autentyczne", dopasowane i budzące zainteresowanie twarze z miejsc dobrze im znanych, które nie mają problemów z reklamowaniem produktów, a odbiorcy nie mają problemu z identyfikowaniem się z nimi i przenoszeniem tego na wybierane marki. Przyszłość influencer marketingu to nie tylko dotarcie (im szersze tym lepsze), ale też dopasowanie i autentyczność oraz jakość tworzonych treści. Czyli generalnie nic nowego, tylko na zupełnie nowych zasadach - podsumowuje Wojtek Walczak.