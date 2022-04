Dlaczego Auchan nie chce wycofać się z Rosji?

Auchan ma swoje powody, by pozostać w Rosji.

Czy konsumenci i władze w Polsce mogą mieć wpływ na decyzje detalisty?

Dotkliwa pandemia

2021 rok był trudnym okresem dla francuskiej sieci. Obroty Auchan Retail spadły o 1 proc. do 30,5 mld eruo. Na rodzimym rynku spadek wyniósł 2,6 proc., a obroty spadły do 16,2 mld euro. Zysk netto holdingu wyniósł 344 mln euro, co stanowiło blisko połowę z 678 mln euro w 2020 roku.

Mimo to z obozu Auchan Retail docierały optymistyczne wieści. Firma zapowiadała cyfrowe przyspieszenie, a także prowadziła rozmowy o połączeniu z Carrefourem. Losy tej fuzji być może wciąż się jeszcze ważą. Z doniesień medialnych wynika, że Auchan przy wsparciu inwestorów przygotował nową ofertę dla swojego konkurenta (sieć byłaby gotowa zapłacić 23,50 euro za akcję, a oferta miałaby by gotówkowa), po tym jak Carrefour odrzucił poprzednią próbę przejęcia.

Łącząc się z Carrefourem Auchan może zyskać dużo więcej, niż się wydaje. Detalista skorzystałby na bardziej zaawansowanej strategii cyfrowej rywala, bardziej zdywersyfikowanym portfolio i lepszym pozycjonowaniu cenowym. Czy dojdzie do tej transakcji? Czy może bieżące problemy zaabsorbują uwagę zarządu?

Wojna w Ukrainie, a Auchan wciąż w Rosji

W tym roku na horyzoncie pojawiły się nowe „trudności”. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że wiele firm na znak protestu opuściło rosyjski rynek. Francuskie przedsiębiorstwa handlowe jednak się do tego nie paliły. Auchan wciąż działa na terytorium państwa-agresora.

Detalista funkcjonuje na rynku rosyjskim od 2002 roku. Jest to trzeci co do wielkości rynek firmy, po Francji i Chinach. Przychody firmy w Rosji w 2014 roku sięgnęły 5 mld dolarów, co dało sieci trzecią pozycję za lokalnymi detalistami X5 Retail Group i Magnit. Obecnie francuska grupa ma w Rosji 231 sklepów, generujących obroty rzędu 3,2 mld euro.

W listopadzie 2021 r. rosyjski Auchan podpisał z serwisem dostawczym online „Sbermarket” umowę o strategicznym partnerstwie w e-commerce do 2028 r. Najpierw, od 2022 r., obaj partnerzy będą koncentrować się na dostawach dark stores, a także na dostawach i programach lojalnościowych dla klientów. Auchan w Rosji chce osiągać do końca 2023 r. 20 proc. swoich obrotów z kanału e-commerce (wobec 5 proc. obecnie). W styczniu 2022 r. rosyjski oddział Auchan zmienił logo 73 sklepów na Sbermarket. Być może dlatego szkoda zamykać dobrze prosperujący biznes?

Auchan niewrażliwe na krytykę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 23 marca przemawiał przed Zgromadzeniem Narodowym Francji. - Francuskie firmy muszą opuścić rosyjski rynek, Auchan, Leroy Merlin, Renault muszą przestać być sponsorami machiny wojennej Rosji - mówił. - Wartości są ważniejsze niż zyski - podkreślał wówczas.

Yves Claude, prezes i dyrektor generalny Auchan Retail, w wywiadzie dla "Le Journal du Dimanche" odniósł się do słów przywódcy Ukrainy i stwierdził:

- Te słowa są niesprawiedliwe. Nastawianie ludzi przeciwko sobie nic nie daje - stwierdził. - Najważniejsze dla nas jest utrzymanie naszych pracowników i zapewnienie realizacji naszej podstawowej misji, którą jest dalsze żywienie ludzi w tych dwóch krajach - dodał.

Auchan prowadzi 40 supermarketów i zatrudnia około 6 tys. pracowników w Ukrainie, w tym w regionach dotkniętych wojną, natomiast w Rosji dla detalisty pracuje około 30 tys. osób. Claude podkreślił, że pozostając na miejscu, grupa pomaga pracownikom, a przede wszystkim ludności cywilnej. - W naszych sklepach codziennie wypiekamy świeży chleb dla Ukraińców i Rosjan, co jest w tej chwili bardzo ważne - powiedział.

- Musimy dbać o firmę. Wstrzymaliśmy inwestycje, a nasza spółka zależna działa w systemie autarkii. Jeśli byśmy wyszli, ryzykujemy wywłaszczenie [co zapowiadał rosyjski rząd - red.] i narażamy naszych lokalnych menedżerów na postępowanie karne za doprowadzenie do bankructwa. A jeśli przekażemy nasze aktywa stronie trzeciej, zostaną one przejęte przez kapitał rosyjski. Nie przyniesie to pokoju, a wzmocni rosyjski system gospodarczy i finansowy. Zresztą w 2022 r. przewidujemy straty. Więc opuszczenie kraju byłoby możliwe z ekonomicznego punktu widzenia, ale nie z ludzkiego - tłumaczył w wywiadzie Yves Claude.

Imperium rodziny Mulliezów jest największym francuskim pracodawcą w Rosji i największym płatnikiem budżetu Kremla. Sam Auchan ma tam, zaraz po Francji, drugą co do wielkości sieć marketów i osiąga w Rosji blisko 11 proc. swojej światowej sprzedaży.

Chciwość i brak skrupułów?

Polscy konsumenci i organizacje branżowe bacznie obserwują ruchy międzynarodowych firm. Z powodu swoich decyzji Auchan nie ma u nas obecnie dobrej prasy.

- Zwykłą chciwość i brak fundamentalnych instynktów moralnych zarządzających racjonalizuje się zwykle na kilka sposobów. Mówi się na przykład, że chodzi o zapewnienie „zwykłym” Rosjanom możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb. Problem w tym, że wedle najświeższych sondaży aż 70 proc. Rosjan popiera Putina, więc uderzenie w nich sankcjami jest zasadne - uważa Warsaw Enterprise Institute.

Organizacja ocenia, że firmy pozostające w Rosji wykorzystują nieuczciwą przewagę konkurencyjną.

- Jedyną przewagą jest tu brak skrupułów. Apelujemy o wdrożenie na poziomie UE zapisów, które skłonią oportunistów do przemyślenia swoich działań. Na początek, na poziomie każdego z państw, twórzmy i podawajmy do publicznej wiadomości listy „biznesów bez sumienia”. Presja klientów będzie silniejsza – co pokazuje chociażby kazus Coca-Coli – niż jakiekolwiek regulacje – ocenia WEI.

Z pewnością co do ostatniego stwierdzenia WEI się nie myli. Konsumencki bojkot w Polsce działa. Z danych aplikacji Pan Paragon wynika, że w soboty 12.03, 19.03 oraz 26.03.2022 r. udział procentowy paragonów pochodzących ze sklepów Auchan z tygodnia na tydzień spadał. - W ciągu dwóch tygodni zainteresowanie produktami z tego hipermarketu zmalało niemal o połowę – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji zakupowej PanParagon.

– Jeśli chodzi o gazetki promocyjne sieci Auchan to również tym aspekcie zauważyliśmy spadek zainteresowania wśród naszych użytkowników. Od 17 marca liczba kliknięć w tym obszarze spadła nawet o 75 proc. To kolejny dowód na to, że Polacy nie poprzestali na bojkocie tylko w internecie, ale pokazali go także w swoich działaniach – dodaje Antonina Grzelak.

Ekipa, aktywiści i politycy ramię w ramię

Na znak protestu przeciwko obecności firmy w Rosji, produkty sygnowane topową marką Ekipa zniknęły Auchan.

Aktywiści „zachęcają” do zakupów w sieci etykietami z napisem „Trup nadziewany kulą” na dziale mięsnym, „Ubranka we krwi” na dziecięcym, czy „Bomba kasetowa” na opakowaniu plastikowych piłeczek do zabawy.

Także politycy zastanawiają się, jak mogą wywrzeć presję na firmach wciąż pozostających w Rosji. Pod koniec marca rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że Polska będzie zabiegała o dodatkowe opodatkowanie takich podmiotów. - Nie może być przyzwolenia na to, aby na terenie Federacji Rosyjskiej działają spółki, które jednocześnie są obecne w Polsce i nie ponoszą z tego powodu żadnej konsekwencji - mówił.

Posłanka Hanna Gill-Piątek uważa z kolei, że rząd powinien umożliwić polskim kontrahentom takich firm, jak Auchan czy Leroy Merlin rozwiązanie umów w sposób natychmiastowy i bez konsekwencji.

Tymczasem polscy pracownicy Auchan boją się o zatrudnienie. Handlowa Solidarność wysłała pismo do Edgarda Bonte, prezesa Auchan Retail. Związkowcy domagają się podjęcia odważnej decyzji w sprawie opuszczenia rosyjskiego rynku.

Jak argumentują: pozostanie marki w Rosji to gigantyczna strata wizerunkowa, co przekłada się na znaczący odpływ klientów, a w konsekwencji obawy o miejsca pracy.

Co zrobi Auchan?

Czy presja ze strony polskich władz i konsumentów wpłynie na Auchan? Wszak nie jesteśmy dla tej sieci kluczowym rynkiem i być może prosty rachunek ekonomiczny pokazuje, że zyskowniej będzie stracić u nas (6 proc. całkowitych obrotów grupy) niż w Rosji? Niewykluczone, że zadecyduje o tym Ludovic Delcloy, nowo powołany dyrektor ds. finansów i wydajności.

Delcloy będzie kierował strategią i transformacją finansów, czyli zarządzał gotówką i finansowaniem, kontrolą finansową, projektami i inwestycjami oraz zakupami pośrednimi Auchan Retail. Będzie także nadzorował dyrektorów finansowych każdego z krajów.

Czy jedną z najbliższych inwestycji Auchan będzie przejęcie słoweńskiego detalisty Mercator? Dowiemy się niebawem.